15.000 de lei - pensie specială pentru un parlamentar

Decizia deputaților și senatorilor de a aproba controversatul proiect de lege prin care aleșii din Parlament vor avea dreptul de a beneficia de pensie specială a fost considerată o adevărată nesimțire. Aprecierea nu pare deloc exagerată, în condițiile în care rezultatele calculelor pe hârtie sunt halucinante și arată dimensiunea privilegiilor pe care și le-au votat parlamentarii. Potrivit calculelor, un deputat sau un senator va primi în plus la pensie 2.112 lei dacă are un mandat, cei cu două mandate vor încasa în plus la pensie 4.214 de lei, iar cei cu trei mandate - 6.336 de lei. Sumele se măresc considerabil dacă parlamentarii au avut și funcții de conducere. Un deputat sau un senator care a fost membru al Biroului Permanent va primi în plus la pensie 4.979 de lei dacă a avut un mandat, 9.959 de lei dacă a avut două mandate și poate ajunge la fabuloasa sumă de 15.091 de lei dacă a stat în funcție trei mandate. Legea va ajunge la preşedintele Klaus Iohannis, care este obligat acum, în termen de 10 zile, să promulge proiectul.

CÂT TREBUIE SĂ MUNCEASCĂ UN ROMÂN? Ideea că un parlamentar va încasa 15.000 de lei în plus la pensie pare ireală și de domeniul absurdului, în condițiile în care o pensie medie în România este de aproximativ 1.000 de lei. Oare câte vieți de muncă i-ar trebui unui român cu salariul minim să obțină o pensie la nivelul celor pe care şi le-au acordat aleșii? Sau, altfel pusă problema, cam ce salariu lunar ar trebui să aibă un român pentru a încasa o pensie egală cu cea a unui parlamentar? Calculul de pe hârtie arată că un român trebuie să aibă un venit lunar, de când iese de pe băncile școlii și până iese la pensie, de aproape 25.000 de lei, pentru a avea o pensie de 15.000 de lei cât poate primi un parlamentar cu trei mandate și care a avut o funcție de conducere.

