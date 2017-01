15.000 de operatori eco în agricultură

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a prelungit până la 31 august, la solicitarea Bio România, termenul de înregistrare a operatorilor în agricultura ecologică, iar numărul lor este similar cu cel de anul trecut, a declarat, ieri, ministrul de resort, Daniel Constantin. „La solicitarea Bio România am prelungit, până la 31 august, termenul de înregistrare a operatorilor şi vreau să vă spun că a fost un succes şi că în acest an avem cam acelaşi număr de operatori ca şi anul trecut, în jur de 15.000 de operatori care sunt în agricultura ecologică", a spus Daniel Constantin. De asemenea, ministrul a spus că începând de mâine se vor face plăţi în avans pentru beneficiarii Axei 2 (din PNDR - n.r.), acolo unde există, pe pachetul 5, şi beneficiarii de agricultură ecologică. „Este pentru prima dată când Agenţia de Plăţi face acest efort de a plăti în avans. Plăţile, în mod normal, trebuiau să înceapă la 1 decembrie. Iată că în acest an, începând de mâine, 75% din cât ar trebui să primească fiecare fermier pe toată Axa 2 primesc mult mai devreme, tocmai pentru a veni în sprijinul lor şi a-i ajuta în campania din această toamnă. Sunt 300 de milioane de euro care au fost identificaţi şi care vor fi plătiţi sper eu că într-o lună, în funcţie de solicitări. Aici ar trebui să facem un apel. Ştiu că acele certificate pe care operatorii în agricultura ecologică pe pachetul 5 (agricultura ecologică - n.r.) trebuiau să le aducă până la sfârşitul lunii noiembrie, dacă le aduc mai devreme, sigur că pot să primească această plată în avans", a mai declarat Constantin.