15.000 de spectatori sînt aşteptaţi la concertul aniversar „Iris”

Trupa „Iris” va sărbători cei 30 de ani de existenţă pe care îi împlineşte anul acesta printr-un spectacol de zile mari, care va dura mai bine de trei ore, mîine seară, pe Aeroportul Băneasa. Organizatorii aşteaptă la eveniment peste 15.000 de spectatori, cîţi au fost şi la concertul aniversar „Iris” - 25 de ani. Preţurile biletelor la concert sînt de 25 de lei - acces general şi 75 de lei – categoria VIP.

Formaţia a lansat, zilele trecute, şi dublul disc intitulat „Cei ce vor fi\", un album-eveniment care marchează cei 30 de ani de existenţă a legendarei trupe. Materialul va mai fi promovat şi în ţară, într-un turneu care va avea loc între 12 şi 18 noiembrie, în mai multe oraşe importante. „Cei ce vor fi\" cuprinde 26 de piese, în total 140 de minute de muzică, la album dîndu-şi concursul prieteni ai trupei precum Felicia Filip, Adrian „Artan\" Pleşca, Tudor Chirilă, Mike Godoroja, Paula Seling, Adrian Despot, Nicu Covaci, Vlad Miriţă, Florin Chilian, Nuţu Olteanu, Abis, Voodoo, Cezar Popescu, Trooper, Corul Accustic, Maia Morgenstern, precum şi regretatul actor Adrian Pintea.

„La iniţiativa pe care am avut-o, de a oferi publicului un dublu album de studio, toţi membrii trupei au fost entuziasmaţi”, a declarat Mike Godoroja, producătorul formaţiei. La rîndul său, Cristi Minculescu, solistul grupului, a adăugat: „ La aniversări, încărcătura emoţională este foarte mare, acum este cea de-a patra mare sărbătoare a Iris-ului. Noi ne bucurăm foarte mult că ne-am ţinut de promisiune, pentru că, acum cinci ani, am anunţat că vom serba şi 30 de ani. Noi vom încerca să ne facem treaba aşa cum ştim mai bine. Sperăm doar să nu plouă, pentru că dacă va ploua... fanii noştri vor veni oricum, dar poate unii vor avea unele reţineri. Sper să avem noroc. Este un album bun, la care am muncit foarte mult şi sperăm să vă placă atît acest material, cît şi ce va fi pe Aeroporul Băneasa\".