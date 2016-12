1,54 miliarde de euro pentru renovarea şi dezvoltarea satului românesc

Odată cu debutul celei de-a cincea sesiuni de depunere a proiectelor prin Programul de Dezvoltare Rurală (PNDR), care se derulează între 15 iunie şi 30 iulie, a apărut şi un nou Ghid al solicitantului pentru accesarea fondurilor comunitare prin Măsura 3.2.2. privind „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Ghidul are rolul de a-i informa pe potenţialii beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) asupra cerinţelor programului - care sînt tipurile de beneficiari acceptaţi, documentaţia ce trebuie întocmită pentru ca un proiect să fie declarat eligibil, sumele care sînt necesare ca şi cofinanţare, etc... Măsura 3.2.2. se încadrează în Axa 3 de finanţare comunitară, privind „Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”, care are ca principale obiective îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural, îmbunătăţirea accesului la serviciile publice de bază pentru populaţia rurală, creşterea numărului de sate renovate şi creşterea numărului de obiective de patrimoniu din spaţiul rural. Sumele totale disponibile pentru finanţarea aferentă Măsurii 3.2.2. se ridică la 1,54 miliarde de euro, 20% din această sumă reprezentînd contribuţia Guvernului României, iar restul de 80% sînt fonduri asigurate de Comunitatea Europeană. Costul total al proiectelor se ridică la 1,57 miliarde de euro, diferenţa de 0,03 miliarde euro fiind sumele pe care trebuie să le suporte beneficiarii proiectelor care ajung să fie finanţate. Fondurile pentru Măsura 3.2.2. sînt nerambursabile şi pot fi accesate de beneficiari români pînă în 2013. O comună poate să obţină finanţare prin această măsură o singură dată, în nume propriu sau în cadrul unei Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară (ADI). Cererea de finanţare nu este acceptată pentru verificare în cazul în care solicitantul este o comună care deja beneficiază de fonduri FEADR, care se regăseşte în componenţa unei ADI ce are proiect depus în aceaşi sesiune şi în cazul în care solicitantul este o ADI şi comunele componente au proiecte depuse în aceaşi sesiune. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3.2.2. sînt: comunele prin reprezentanţii lor legali, autorităţile locale (comune) sau ADI prin operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată, ADI formate din două sau mai multe comune, ONG-uri, instituţii de cultură şi persoane fizice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplică pentru protejarea patrimoniului cultural de interes local şi natural din spaţiul rural.