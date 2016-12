156 de ani de atestare documentară a comunei Vulturu

Timp de o săptămână, între 7 şi 14 ianuarie, locuitorii din Vulturu au sărbătorit 156 de ani de la atestarea documentară a comunei. Ieri, în ultima zi de sărbătoare, locuitorii l-au avut drept oaspete pe Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, alături de alţi invitaţi ai administraţiei locale, primari şi şefi de deconcentrate, la oficierea unei slujbe religioase la troiţa din localitate, în vederea pomenirii tuturor locuitorilor din Vulturu care şi-au dat viaţa luptând în Primul Război Mondial. Din cauza temperaturilor apropiate de zero grade, slujba religioasă nu a mai fost oficiată la troiţa aflată în apropierea bisericii, ci în interiorul Bisericii Sfinţii Mihail şi Gavril din Vulturu. IPS a participat apoi la Căminul Cultural, unde, alături de restul invitaţilor, precum şi de locuitorii comunei, a asistat la programul artistic organizat cu ocazia încheierii Zilelor comunei Vulturu. Primarul comunei, Eugen Marius Berbec, a oferit diplome participanţilor clasaţi pe primele trei locuri la jocurile organizate de Primărie cu ocazia zilelor comunei - şah, table, cross şi “cel mai puternic bărbat din Vulturu”. Printre cei care au primit diplome s-a aflat şi IPS Teodosie, care a fost numit cetăţean de onoare al comunei. „Localitatea Vulturu a luat fiinţă prin atestarea documentară în 1854 şi sărbătorim în această perioadă, an de an, Zilele comunei. Numele comunei vine din limba turcă, de la cuvântul „kartal”, care semnifică vultur, pentru că, înainte, localitatea a fost paşalâc”, a declarat primarul. Sărbătoarea din Vulturu a continuat, aseară, cu un bal mascat pentru tineri, organizat la Căminul Cultural, şi cu un foc de artificii la ora 20.00.