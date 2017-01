157.000 de euro pentru un stand turistic second-hand

Noul “Kill Bill” al României nu are nimic în clin şi în mânecă cu turismul românesc. Elena Udrea nu se mulţumeşte doar cu politica de alcov, ci a trecut la “croşetarea” unor contracte de sute de mii de euro. După ce a iscat un imens scandal cu frunza-brand de 800.000 de euro, Elena Udrea o dă în bară şi cu standul de la Târgul Internaţional de Turism (World Travel Market), desfăşurat la Londra, în perioada 7-11 noiembrie 2010. Pentru organizarea standului românesc, ministerul divei de Pleşcoi nu a respectat legea achiziţiilor publice şi termenele şi condiţiile impuse de organizatorii manifestării din Londra. În plus, Ministerul a atribuit contractul în valoare de 157.000 euro unei firme de apartament: New Consulting & Engineering Grup SRL, cu sediul în str. Baba Novac, sect. 3, Bucureşti. Această societate comercială, complet necunoscută pe piaţă, nu este producător direct de standuri expoziţionale, drept care a subcontractat lucrarea de la Londra unei alte firme, al cărei nume este ţinut secret de către angajaţii din minister. Ministerul a publicat anunţul cu licitaţia cu doar patru săptămâni înainte de debutul expoziţiei, aşa încât firmele consacrate pe piaţa standurilor expoziţionale nu au apucat să pregătească ofertele lor. Şi lucrurile nu s-au oprit aici. Anunţul de selecţie de oferte a fost publicat iniţial doar pe site-ul Oficiului Naţional de Turism de la Londra, deşi ar fi trebuit să apară în primul rând pe Societatea pentru Excelenţă în Administraţia Publică (SEAP). În afară de aceste aspecte legate de nerespectarea legii, Udrea a cheltuit mulţi bani pentru un stand care arăta jalnic: brandul României nu era vizibil absolut deloc, întrucât standul nu fusese dotat de minister cu schele de lumini, ci cu nişte biete proiectoare de perete, mobilierul şi mocheta erau de proastă calitate, materialele folosite pentru stand erau din cele mai ieftine, adică PAL şi plastic, pereţii erau nedecoraţi, personalul de la recepţie era îmbrăcat în haine ce păreau de la second-hand. Ca să nu mai spunem că tricolorul avea capetele înnodate şi arăta jalnic. Este evident că “Zmeul” Udrea şi-a luat viteză prea mare şi a cam sărit calul, aterizând în derizoriul unor viziuni de o toxicitate incredibilă. Şi dacă tot avem o ţară “de mâna a doua”, aşa cum spunea Traian Băsescu, era musai să avem un stand turistic second-hand marca Udrea.