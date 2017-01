158 de ani de la Unirea Principatelor Române. Primul pas în reîntregirea țării!

24 ianuarie 1859 este ziua care a deschis şirul sărbătorilor naţionale. 24 ianuarie 1859 este ziua în care s-a înfăptuit Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, cunoscută și drept ˮMica Unire“, sub conducerea unui singur domnitor - Alexandru Ioan Cuza. În 24 ianuarie 1859, când s-au unit Moldova şi Ţara Românească, s-a dansat şi s-a cântat ˮHora Unirii“ (Marea Unire fiind cea de la 1918), poezie scrisă de Vasile Alecsandri. Iniţial, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în Moldova, iar apoi, în 24 ianuarie în acelaşi an, Cuza a fost ales ca domnitor în Ţara Românească. Aşa s-au unit Moldova şi Ţara Românească şi s-au născut Principatele Unite. Actul de voinţă politică al celor două principate româneşti a constituit prima etapă în crearea României Mari, care avea să fie înfăptuită la 1 Decembrie 1918. Potrivit documentelor care se regăsesc, în prezent, în Arhivele Naţionale, ziua de 24 ianuarie a fost aniversată la Constanţa, pentru prima dată, în anul 1904, în condițiile în care, în 1859, Dobrogea era încă sub ocupația Imperiului Otoman. Ținutul dintre Dunăre și Mare avea să se alăture celor două principate aproape 20 de ani mai târziu, la 14 noiembrie 1878.

MANIFESTĂRI DEDICATE „MICII UNIRI“, ORGANIZATE ȘI LA CHIȘINĂU

La 158 de ani de la momentul Unirii Principatelor Române, marți, 24 ianuarie, pe întreg cuprinsul ţării, românii vor sărbători acest prim pas în reîntregirea patriei. Chiar și cei din Republica Moldova aniversează Unirea Moldovei cu Țara Românească, cu toate că noul președinte de peste Prut, Igor Dodon, dorește o apropiere de Rusia în loc de România și, implicit, Uniunea Europeană. Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, spre exemplu, organizează, marți, o serie de evenimente, care debutează cu ceremonia depunerii de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, moment urmat de programul literar-artistic organizat de elevi de liceu. În închiderea manifestărilor, elevii Liceului Experimental de Creativitate şi Inventică „Prometeu” din Chișinău vor prezenta spectacolul artistic „Hai să dăm mână cu mână…”.

