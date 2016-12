16 kilometri de drum judeţean modern către litoral

PROIECT FINALIZAT Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) au inaugurat ieri drumul judeţean 228 ce face legătura între DN 2A (Ovidiu) şi DN 22C (Nazarcea) la ieşirea din localitatea Poarta Albă. Proiectul a fost depus de CJC în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), în anul 2009, lucrările propriu-zise începând abia spre sfârşitul anului 2010. Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe DJ 228. Valoarea totală a proiectului a fost de 42,4 milioane de lei, însă în urma licitaţiei, proiectul a fost realizat cu doar 32,8 de milioane de lei, CJC şi MDRT reuşind să facă o economie de peste 10 milioane de lei. Un alt amănunt foarte important este acela că proiectul a fost finalizat cu şase luni mai repede, şi asta pentru că atât CJC cât şi MDRT s-au implicat în realizarea cât mai rapidă a acestui proiect. “Vreau să remarc buna colaborare pe care CJC o are cu MDRT. Faptul că am putut să implementăm acest proiect într-un timp foarte scurt se datorează şi acestei colaborări foarte bune. Noi, CJC, ne-am pregătit pentru execuţia acestui drum ştiind că va fi închis o perioadă de timp, pregătind alte două trasee care fac legătura între cele două drumuri naţionale, DJ 222 care leagă Mihail Kogălniceanu de Medgidia, prin Cuza Vodă, şi DJ 224 care leagă, prin Ţepeş Vodă, Hârşova de Medgidia. Aici trebuie să specific că lucrările au fost începute de CJC, MDRT înţelegând, a adus un mare aport la realizarea proiectului, pentru care le mulţumesc. Sperăm ca într-un viitor foarte apropiat să putem inaugura şi drumul de descărcare Medgidia, Ciocârlia, Topraisar, Amzacea, Pecineaga, 23 August, o variantă care în cea mai mare măsură a fost finalizată de către MDRT”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie.

CAMPIONUL ATRAGERII FONDURILOR EUROPENE Prezent la inaugurarea drumului, ministrul secretar de stat în cadrul MDRT, Răzvan Murgeanu, a declarat că DJ 228 are o conotaţie puternic turistică, fiind un by-pass pentru cei care doresc să ajungă direct în staţiunea Mamaia şi să ocolească tot oraşul Constanţa. „Am salutat de la început decizia CJC de a reface acest drum pentru că vine în ajutorul turiştilor care se îndreaptă spre litoral. Constanţa, din punct de vedere al fondurilor europene, este un campion, ca şi judeţ. A adus peste 100 de milioane de euro din fondurile europene. Am inspectat drumul şi vreau să spun că este foarte bine făcut. Este un drum care are toate calităţile de a fi un drum naţional şi nu judeţean. Eu consider că este un exemplu de colaborare între autoritatea locală şi autoritatea centrală”, a declarat Răzvan Murgeanu.

COLABORARE ÎN INTERESUL CONSTĂNŢENILOR Preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, consideră că buna colaborare dintre autoritatea judeţeană şi MDRT ar putea fi preluată şi de alte ministere, pentru a putea duce la îndeplinire proiectele de infrastructură atât de necesare pentru România. „Mă întrebam de ce nu a existat aceeaşi bună colaborare la nivelul Ministerului Transporturilor, unde, din 2004 şi până în prezent, cu şapte miniştri de diferite culori politice nu s-a reuşit finalizarea a 54 de kilometri de autostradă. Mă întreb dacă ar fi fost făcută de CJC împreună cu MDRT, era gata până astăzi? Cât a pierdut judeţul Constanţa prin nerealizarea acestor kilometri de autostradă? Câţi bani a pierdut economia naţională? Este în interesul tuturor românilor să avem autostrăzi, este în interesul Portului Constanţa să avem autostrăzi pentru transportul de mărfuri. Noi, CJC şi MDRT am reuşit cu şase luni mai devreme să finalizăm 16 kilometri de drum la un preţ de 477.000 de euro/kilometru. Cred că punem prea multă patimă în lupta politică în loc să ne concentrăm să facem întâi ceea ce avem nevoie să facem. Din păcate suntem în competiţie cu ţările din UE care se bucură că noi nu folosim banii europeni pentru că îi vor folosi ei”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. În altă ordine de idei, preşedintele CJC a afirmat că MDRT trebuie să îşi îndrepte atenţia şi spre un alt drum judeţean. „CJC mai are un drum strategic, Cernavodă, Rasova, Ion Corvin, pe care dorim să îl refacem, fiind pe lista de rezervă. Aţi văzut ce s-a întâmplat în Japonia. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi la Cernavodă, acel drum putând fi folosit pentru evacuare. Eu sper să îşi îndrepte atenţia MDRT şi să primim banii pentru reabilitarea lui”, a spus Constantinescu.

TVA DEDUCTIBIL El a precizat că autorităţile locale continuă să solicite Guvernului eliminarea TVA-ului pentru proiectele europene. „După cum se observă la acest proiect, 10 milioane de lei a reprezentat TVA-ul pentru acest proiect. Noi, autorităţile locale, în permanenţă am cerut ca acest TVA să nu mai fie plătit pentru fondurile europene. Nicio ţară din UE nu are TVA la fonduri europene. Doar Franţa are aşa ceva, dar TVA-ul este plătit de Ministerul de Finanţe înainte de a începe proiectul. Cred că se poate pune acest TVA după finalizarea proiectului. Sunt lucruri pe care le cerem mereu, şi care sper să fie auzite”, a spus Constantinescu. Secretarul de stat Răzvan Murgeanu a venit cu o veste bună pentru autorităţile locale. „Plata TVA-ului este o chestiune care poate greva autoritatea locală de nişte lichidităţi. El primeşte în schimb acest TVA înapoi de la Ministerul de Finanţe. De aceea am dat prefinanţări la anumite proiecte. Ca să rezolvăm şi această problemă, începând din ianuarie 2012, pentru proiectele care vor fi depuse, TVA-ul devine deductibil în Fondul European de Dezvoltare Regională”, a spus Murgeanu.