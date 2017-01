Platforma Civică Acţiunea 2012 a organizat, ieri, în faţa Hanului Manuc din Bucureşti, un flash-mob cu tema ,,16 mai - Zi de doliu naţional”, amintind că, pe data de 16 mai 1812, în urma semnării în capitală a Tratatului de pace ruso-turc, Moldova din stânga Prutului, denumită ulterior Basarabia, a fost anexată la Imperiul Rus. Participanţii la protest şi-au acoperit vederea cu banderole negre şi au înconjurat clădirea unde s-a semnat Pacea de la Bucureşti cu o pânză neagră, pentru a sublinia că actul anexării unei părţi a teritoriului românesc de către Imperiul Rus a fost unul fraudulos şi reprezintă o pagină dramatică din istoriei României. ,,Am venit să marcăm 199 de ani de la ruperea părţii de răsărit a Principatului Moldovei de către Imperiul Ţarist, care s-a produs în urma semnării unui tratat care încălca orice norme de drept internaţional. Am venit pentru că am convingerea că acest act poate fi reparat sau anulat, iar soluţia este unirea Republicii Moldova cu România”, a explicat o protestatară, Oana Beşleagă, masterandă în istorie la Universitatea din Bucureşti. La rândul său, Alexandru Goitu, basarabean din nordul Republicii Moldova, a spus că ar trebui să renunţăm să mai fim victimele zicalei ,,Capul plecat sabia nu-l taie” şi să declarăm răspicat că Basarabia e România. Platforma Civică Acţiunea 2012 este o coaliţie de organizaţii non-guvernamentale şi grupuri de iniţiativă care susţin unirea Republicii Moldova cu România şi militează pentru realizarea obiectivului generaţiilor trecute, prezente şi viitoare de regăsire a românilor de pe cele două maluri ale Prutului în cadrul aceluiaşi stat.