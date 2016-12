16 ore de dans şi peste 75.000 de petrecăreţi!

Nici codul roşu de radiaţii nu a putut sta, în acest weekend, împotriva zecilor de mii de turişti veniţi pe litoral să se distreze la maxim pe ritmuri de muzică electronică, la Liberty Parade, cel mai important eveniment dance din România. Ediţia din acest an a fost impresionantă, peste 75.000 de participanţi dansând până în zori, pe plajă!

●Caravana culorilor● Totul a început sâmbătă, la ora 16.00, în Olimp, când cele trei camioane descoperite în care mixau unii dintre cei mai apreciaţi DJ s-au umplut până la refuz de tineri din toată ţara, costumaţi multicolor în cele mai amuzante, sexy şi distractive „textile” pregătite special pentru această petrecere nonconformistă, devenită deja tradiţie pe litoral. Caravana culorilor a parcurs traseul Olimp - Neptun - Jupiter - Cap Aurora - Venus şi Saturn. Pe drum s-au alăturat în ritm de dans câteva mii de tineri. În spatele camioanelor pline de viberi împătimiţi s-a format, pe sute de metri, o coloană de maşini în ale căror boxe răsunau set-urile Liberty Parade 2010 transmise în direct de către Vibe FM, unul dintre organizatorii manifestării, alături de Music Channel şi Primăria Mangalia. Christian Green, Cristi Stanciu, Paul Damixie şi Bogdan Popoviciu, DJ Elf, Snatt&Vix, Alexuuu&TDK, Carlos&Jasc, Sllash&Doppe şi DJ Dark au încins atmosfera pentru explozia de energie care a avut loc după ora 20.00, la Liberty Parade Arena, situată pe plaja dintre Venus şi Saturn.

●„Free Your Mind”● Scena, înaltă de 17 metri, 250.000 de waţi de sunet, 3000.000 de waţi de lumină şi cei 165 mp de ecrane luminoase au constituit „doar” o parte din ingredientele care au contribuit la o noapte de vară perfectă, la malul mării. „Deşi am decis ca scena şi spaţiul de distracţie să fie mai mari decât în anii precedenţi, chiar şi aşa, am constatat că zona a fost tot neîncăpătoare pentru miile de oameni care s-au bucurat de moment, chiar şi de pe plaja din vecinătatea Arenei”, ne-a declarat, încântată de succesul de care s-a bucurat ediţia din acest an a evenimentului, Raluca Puiu, din partea organizatorilor.

După show-urile NTFO şi Lucian Bărbulescu, la ora 22.00, lumina s-a stins, iar pe scenă au apărut Connect-R şi Vibers, creatorii imnului Liberty Parade 2010. „Deşi, la început, nu toţi fanii Liberty Parade au considerat vocea mea potrivită cu muzica electronică, am văzut în această seară (n.r. sâmbătă seară) că am fost primit cu braţele deschise şi întreaga arenă a fredonat împreună cu mine imnul ‘Free Your Mind’”, a declarat bronzatul solist, după ce a ieşit de pe scenă. În continuare, Vali Bărbulescu, gazda evenimentului, împreună cu DJ Andi şi Liviu Hodor, a ridicat încă de la primele beat-uri peste 150.000 de mâini în aer. Pentru setul de la Liberty Parade, DJ Andi a venit pregătit cu un mix special pentru noul lui single, „Happiness”, iar Stella a fost îndelung aclamată pentru prestaţia ei live.

●Moment Michael Jackson● La miezul nopţii, organizatorii au surprins publicul cu un moment special de muzică şi coregrafie, dedicat regretatului Michael Jackson. La platane a urmat DJ Optick, care şi-a prelungit setul pentru că cei de la Above&Beyond fuseseră blocaţi în traficul de pe litoral, de sutele de maşini ce se îndreptau chiar spre concertul lor. Britanicii au oferit trei ore de super-show în care au dansat împreună cu zecile de mii de oameni care le-au fost alături, făcând atmosfera din Arenă să devină incendiară. La final, britanicii le-au declarat organizatorilor: „Am avut un gig foarte bun chiar cu o seară înainte de Liberty Parade. De obicei, trece ceva timp până să reuşească o altă experienţă să te mişte, dar când am văzut publicul român de la Liberty Parade cum a simţit fiecare dintre piesele pe care le-am mixat, am rămas uluiţi. S-a creat o energie fantastică, o chimie între noi şi ei. Sunetul a fost excelent, organizarea impecabilă. A fost o noapte excelentă!”.