16% din români se aşteaptă la salarii mai mici în 2009

Aproape 16% dintre români se aşteaptă la o scădere a salariilor lor în acest an, în timp ce aproape 28% mizează pe menţinerea veniturilor salariale în 2009, arată un sondaj INSOMAR. Pe de altă parte, 14,5% dintre cei întrebaţi care va fi evoluţia salariilor lor în acest an, se aşteaptă la o creştere, iar 9,7% au răspuns că nu ştiu. În privinţa pensiilor, 3,7% dintre cei chestionaţi se aşteaptă la o scădere, 22,4% la o menţinere şi 17,2% la o creştere a acestui tip de venit, iar 6% au răspuns că nu îşi pot da seama. Procentele sînt calculate din totalul populaţiei, iar diferenţa pînă la 100% reprezintă proporţia celor care au declarat că nu au astfel de venituri, se mai precizează în sondajul INSOMAR. Pe de altă parte, 57,4% dintre cei întrebaţi se aşteaptă la o creştere a cheltuielilor de familie în 2009, în timp ce 20,5% mizează pe o menţinere a acestora. Doar 11,3% dintre cei chestionaţi se aşteaptă la o scădere a cheltuielilor în acest an. Ca soluţii la eventuale creşteri ale cheltuielilor sau scăderi ale veniturilor, 38,6% dintre români spun că vor face eforturi să-şi limiteze cheltuielile, 7,1% spun că vor apela fie la muncă mai multă, fie mai bine plătită, 1,5% iau în calcul contractarea unui împrumut, în timp ce doar 1,4% se gîndesc să migreze. Potrivit sondajului INSOMAR, pe români îi îngrijorează cel mai tare creşterea preţurilor la alimente (65,8% dintre cei chestionaţi), în timp ce 53,3% sînt cel mai preocupaţi de majorarea cheltuielilor de locuire. Scumpirea carburanţilor este pe locul trei în preocupările celor chestionaţi, cu 16%, iar costurile medicamentelor, pe locul 4, cu 12,7%. Studiul INSOMAR a fost realizat în perioada 22 - 27 ianuarie 2009, pe un eşantion de aproximativ 1.500 de persoane din mediul urban şi rural.

60% din români nu vor putea economisi deloc în acest an

Pentru că este an de criză economică şi financiară, acompaniat de şomaj, reduceri salariale şi scumpiri, românii de rînd se gîndesc la economisire ca la un vis frumos. Revenind la realitate, doar 26,5% dintre români se aşteaptă să facă economii anul acesta, după ce, în 2008, 34,5% dintre români spun că au reuşit să pună bani de-o parte. Oricum, economisirea poate fi făcută doar de cei cu venituri peste medie, iar achiziţia de bunuri imobiliare este încă văzută ca fiind cea mai profitabilă metodă de plasare a banilor. Sondajul INSOMAR arată că aproape 60% dintre români au spus că nu vor putea face niciun fel de economii în 2009, în timp ce 11,8% dintre cei chestionaţi se aşteaptă să facă mai puţine economii faţă de anul trecut. Pe de altă parte, 6,6% dintre respondenţi consideră că, în 2009, vor reuşi să pună mai mulţi bani deoparte, faţă de anul trecut. Mai trebuie menţionat că 27,7% dintre românii chestionaţi spun că cea mai sigură metodă de economisire a banilor este păstrarea lor în casă. Acţiunile, certificatele de trezorerie sau titlurile de stat sînt văzute ca rentabile de aproape 12% dintre români, în timp ce 19,9% consideră cumpărarea altor bunuri de valoare ca o metodă profitabilă de a economisi. Nu este de neglijat nici faptul că situaţia financiară a 43% dintre români s-a înrăutăţit în ultimul an, conform INSOMAR-ului, iar 44,6% din populaţie consideră că are neschimbate veniturile. Pe de altă parte, doar 10,5% dintre cei chestionaţi spun că situaţia financiară a familiei lor s-a îmbunătăţit în ultimul an. La capitolul piaţa muncii, respondenţii INSOMAR au evidenţiat două aspecte: 33% dinte români sînt îngrijoraţi că şi-ar putea pierde locul de muncă în acest an, 74,4% dintre ei cred că situaţia din economie şi piaţa muncii s-a înrăutăţit faţă de anul trecut, iar 15% cred că un sfert din românii care lucrează în afara graniţelor vor reveni în ţară.