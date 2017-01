16 persoane implicate în atacurile de tip phishing de la Raiffeisen Bank

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Informatice a fost sesizată,la începutul lunii iulie a cestui an, de către conducerea Raiffeisen Bank a , despre faptul că din depozitele bancare ale unor clienţi care şi-au activat aplicaţia de acces on line la conturi, au fost transferate fraudulos diverse sume de bani către conturile bancare ale altor persoane. Ulterior, din conturile acestor persoane s-au realizat retrageri de numerar de la ghişeele agenţiilor băncii respective. În plus, începînd cu 3 iulie , angajaţii băncii au aflat de la mai mulţi clienţi că ar fi primit pe adresele personale de e-mail mesaje, ce păreau a fi transmise de către banca în cauză, prin care li se solicita să completeze un formular on line în care să indice user-ul şi parola de acces online la conturile pe care le deţineau în cadrul băncii, dezvăluindu-şi în acest fel datele de autentificare. În acest fel au fost făcute circa 60 de transferuri bancare frauduloase din conturile a peste 40 persoane, în valoarea totală de peste 200.000 lei. În urma cercetărilor desfăşurate au fost identificaţi 16 tineri. S-a mai stabilit că doi din cei 16 sînt autorii atacurilor de tip phishing iar un al treilea a racolat mai multe persoane cărora, contra unui comision din sumele pe care urmau să le retragă, le-a solicitat să deschidă conturi bancare pentru a fi alimentate prin transferurile neautorizate din conturile clienţilor băncii. Activitatea de monitorizare a grupului s-a derulat pe o perioadă de trei luni, reuşindu-se identificarea locurilor de unde au fost derulate atacurile informatice şi efectuate transferurile bancare frauduloase. Ca urmare a probatoriului administrat în cauză, pe 23 septembrie, în baza autorizaţiilor de percheziţie emise de instanţă, au fost efectuate 17 percheziţii domiciliare, fiind identificate mijloacele IT folosite la realizarea atacurilor de tip phishing, sume importante de bani (13.000 euro şi aprox 15.000 lei), documentele de transfer bancar, cărţile de credit emise pe conturile create în vederea ridicării sumelor de bani, precum şi circa 20 grame de canabis.Cei doi tineri consideraţi de poliţişti a fi autorii atacurile sînt cercetaţi în stare de arest.