160 de euro pentru a explora Europa cu trenul

Vești bune pentru cei pasionați de călătorii! CFR Călători oferă reduceri de 15%, prin Interrail Global Pass, la călătoriile cu trenul prin ținuturile Europei. Oferta promoţională este pusă în vânzare de astăzi și până pe 31 octombrie, iar prima zi de valabilitate poate fi din data achiziţiei până la 30 ianuarie 2016, potrivit reprezentanților CFR. Legitimaţia Interrail Global Pass oferă posibilitatea efectuării de călătorii nelimitate în 30 de ţări europene, din Scandinavia până în Turcia, şi, în plus, traversarea maritimă cu vaporul între Italia şi Grecia. Perioada de valabilitate a legitimaţiilor este de la 5 zile până la o lună, pasagerii având libertatea de a alege ruta în timpul călătoriei. Interrail Global Pass se adresează atât tinerilor, cât și adulţilor, copiilor sau persoanelor în vârstă. Copiii de până la 12 ani beneficiază de gratuitate, iar tinerii cu vârste până în 26 de ani, adulţii şi seniorii (vârsta peste 60 de ani) dispun, de asemenea, de tarife reduse. Un adult poate lua gratuit în călătorie maximum doi copii. Dacă va însoţi mai mult de doi copii, va fi emisă câte o legitimaţie de tânăr sub 26 de ani pentru fiecare dintre ceilalţi copii.

TARIFE ATRACTIVE Pentru o legitimație cu valabilitate de 5 zile din 10 (Flexi), pentru călătorii la clasa a II-a, tinerii sub 26 de ani plătesc 163 de euro, adulții 224 de euro, iar persoanele cu vârste de peste 60 de ani - 202 euro. Pentru o legitimație valabilă 10 zile din 22 (Flexi), prețurile sunt următoarele: 239 euro pentru tineri sub 26 de ani, 318 euro pentru adulţi și 287 euro pentru seniori peste 60 de ani. Dacă doriți să călătoriți 15 zile continuu, atunci prețurile cresc. Tinerii sub 26 de ani plătesc 276 euro, 352 de euro plătesc adulţii și 317 euro seniorii. Pentru o călătorie de 22 zile continuu se ajunge la 306 euro pentru tineri sub 26 de ani, 411 euro pentru adulţi și 371 euro pentru seniori peste 60 de ani. De asemenea, o lună de călătorii costă 392 euro pentru tineri sub 26 de ani, 532 euro pentru adulţi și 479 euro pentru seniori peste 60 de ani. Informaţii suplimentare sunt disponibile pe www.cfrcalatori.ro/268 şi www.Interrail.eu.

Oferta Interrail Pass Global este vândută la casele de bilete din staţii şi agenţii CFR Călători deschise traficului internaţional. Pentru informații despre circulația trenurilor internaţionale, călătorii pot solicita informaţii la telefon 021.314.5528 (trafic internațional Gara de Nord București).