16.000 de tineri au aflat ordinea în care îşi vor cumpăra locuinţe ieftine

La 19 ani de la căderea comunismului, timp în care tranziţia spre economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra buzunarului românului, idealul tinerilor de a avea propriul lor cămin începe să prindă contur la Constanţa. În faţa a mii de tineri care au dorit să asiste în direct la stabilirea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor ieftine prin programul iniţiat, în premieră naţională, de primarul Constanţei, Radu Mazăre, Mihaela Rădulescu a tras la sorţi, sîmbătă seară, în Piaţa Farului, numărul de dosar al primului beneficiar. Extragerea cifrelor numărului de bază de la care s-a pornit reordonarea celor 16.394 de dosare depuse de tineri pînă în 35 de ani, în vederea cumpărării unei locuinţe ieftine, a avut loc în prezenţa unei comisii formate din primarul Mazăre, Antoanella Marinescu - consilier local PSD, Doina Băsescu - consilier local PD-L, Adrian Itu - consilier local PRM, Marius Iordache - inspector IPJ, Ilie Petre - reprezentant al Arhiepiscopiei Tomisului, Adrian Părăuşeanu - consilier juridic la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, Petre Dinică - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa. Desemnat de colegii de partid să facă parte din această comisie, consilierul local PNL Victor Rădulescu a lipsit de la tragerea la sorţi. Extragerea numărului de dosar al primului beneficiar de casă ieftină s-a făcut cu ajutorul turbosuflantei Loteriei Române, reprezentată, de asemenea, prin trei coordonatori de tragere: Cristian Dobrescu, Alexandru Croitoru şi Liviu Puşcaşu. Tragerea la sorţi s-a făcut în văzul miilor de constănţeni prezenţi, dar şi a camerelor de luat vederi, în condiţii mai mult decît transparente şi care nu lasă loc niciunei interpretări. În ole-urile tinerilor, Mihaela Rădulescu a extras numărul 2.346, aparţinînd dosarului depus de Mihaela-Cristina Marga, devenită, astfel, primul beneficiar al programului privind casele ieftine. Urmărindu-se procedura reordonării dosarelor, s-au stabilit constănţenii care vor primi locuinţa în 2009, în primul cartier construit de Primărie, cît şi cei care vor primi casele în anii următori. Printre primii constănţeni care se vor muta în casa lor se află şi familia Ioana şi Florian Soare, prezenţi la tragerea la sorţi Tinerii căsătoriţi au spus că s-au întors în Constanţa, din Bucureşti, pentru a putea participa special la acest program. “Prin acest program am considerat că avem o şansă unică de a avea propria noastră locuinţă. Şi, de aceea, cum am auzit de iniţiativa Primăriei Constanţa, ne-am şi înscris”, a declarat Florian Soare. El a mai spus că, dacă nu era acest proiect al primarului Mazăre, se gîndea să părăsească ţara pentru a-şi face un viitor. La finele tragerii la sorţi, Ilie Petre, membru al comisiei de supraveghere, a declarat că extragerea a fost corectă, lucru confirmat şi de consilierul PD-L Doina Băsescu.

Radu Mazăre: „Toţi tinerii vor primi locuinţe”

În timpul tragerii la sorţi, Mihaela Rădulescu a spus că Mazăre a ”îndrăznit” să facă un proiect care ar trebui multiplicat în toată ţara. “Nu ştiu de ce sînteţi voi, constănţenii, mai cu moţ, dar mă bucur că sînteţi aşa. Este singurul proiect de acest fel din ţară, care dă tinerilor şanse reale să primească o locuinţă ieftină. În rest, la Bucureşti, spre exemplu, se spun numai poveşti. Cred foarte mult în acest proiect şi mă enervează foarte tare faptul că nu se realizează şi în Bucureşti. Este cel mai important ajutor pe care poate să îl aibă un tînăr. Un loc de muncă se mai găseşte, dar o casă este mult mai greu de realizat. Mi se pare cea mai mare şansă pe care o are cineva la început de drum”. La rîndul său, Mazăre a declarat că acest program este menit să rezolve o problemă pe care o au toţi tinerii din România: lipsa locuinţei: “Nu a trecut foarte multă vreme de cînd visam la propria locuinţă. Ştiu ce înseamnă să nu ai o casă, ce înseamnă să stai în gazdă sau să locuieşti cu părinţii. Pentru că nu am avut pe cineva care să mă ajute să-mi iau o locuinţă, m-am gîndit, cînd lucrurile au început să meargă mai bine la Constanţa, că trebuie să facem ceva pentru tineri. Toţi cei care şi-au depus cerere pentru locuinţe ieftine vor primi case”. El a adăugat că, pentru construcţia locuinţelor, Primăria pune la dispoziţie terenul, pe care, ulterior, îl acordă cu titlu gratuit tinerilor, şi asigură, cu fonduri private şi publice, toată infrastructura necesară - apă-canal, energie electrică, energie termică, cablu internet etc. “Este un efort mare, iar pentru primul lot de 1.044 de locuinţe, cheltuiala ajunge la opt milioane de euro. Pentru cartierele care vor urma, cheltuielile trebuie să ni le asumăm cu toţii, pentru a-i ajuta pe tinerii noştri. Vom face o licitaţie pe proiectul pe care l-am achiziţionat la Primărie şi care presupune garsoniere de 30 mp şi apartamente de 60 mp. Din estimările noastre, preţurile de vînzare a locuinţelor vor fi cuprinse între 460 şi 500 de euro pe mp. Aşadar, garsoniera va putea fi achiziţionată cu aprox. 15.000 de euro, iar apartamentul, cu 30.000 de euro. Construcţia celor 1.044 de locuinţe - 720 apartamente şi 324 garsoniere - va începe anul acesta, iar la anul va fi gata”. Mazăre a explicat că, în 2009, va începe construcţia altor 3.000 de case, care vor fi gata peste doi ani, programul continuînd în acelaşi ritm pînă cînd toţi cei care şi-au depus dosare vor beneficia de o locuinţă ietină. “Eu garantez că, atît timp cît voi fi primar, voi construi aceste locuinţe”, a încheiat Mazăre. Prezent la tragerea la sorţi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Constantinescu Nicuşor-Daniel, a declarat că instituţia pe care o conduce îşi va aduce contribuţia prin racordarea viitoarelor cartiere de locuinţe la reţeaua de apă şi canalizare. Constantinescu a precizat că acest program va fi extins şi la nivelul altor localităţi din judeţ, unde CJC va participa cu fonduri. Tragerea la sorţi a fost “îmbrăcată” de concerte susţinute de Silvia şi Class, Loredana şi Taraful Agurida.

Peste 15.000 de accesări pe site-ul Primăriei în 12 ore

Noua listă de ordonare a celor peste 16.000 de dosare depuse la Primărie în cadrul programului locuinţelor ieftine a fost afişată, de duminică, ora 0.00, pe site-ul Primăriei Constanţa - www.primaria-constanta.ro. Directorul Direcţiei Organizare şi Informatizare din cadrul Primăriei, Adriana Stamate, a declarat că, de la miezul nopţii şi pînă duminică, la prînz, pe site se înregistraseră peste 15.000 de accesări din partea unor utilizatori diferiţi. Pînă la ora 19.00, numărul acestora crescuse la 20.000. Pentru a evita blocarea site-ului municipalităţii, conducerea Direcţiei de Informatizare a solicitat ajutorul RCS & RDS şi Intersat, care au oferit gratuit servere care să preia traficul mare de solicitări. Primăria continuă să primească dosare pentru programul „Locuinţe ieftine pentru tineri”. La Centrul pentru Informarea Cetăţenilor de pe strada Ecaterina Varga au fost depuse, după 30 aprilie, data limită pentru tragerea la sorţi din acest an, alte 71 de dosare, 55 ale tinerilor sub 35 de ani şi 16 ale persoanelor cu situaţii sociale speciale. Aceste dosare şi cele care vor mai fi depuse vor fi ordonate anul viitor tot printr-o tragere la sorţi, noua listă urmînd să fie adăugată în continuarea celei actuale. Primăria va distribui, miercuri, la chioşcurile de ziare, odată cu ziarele Telegraf, Observator, Replica, Liderul şi România Liberă, 20 de mii de CD-uri care vor cuprinde lista de priorităţi pentru tinerii sub 35 de ani stabilită după tragerea la sorţi, lista de priorităţi pentru apartamentele rezervate cazurilor speciale, lista de priorităţi pentru garsonierele rezervate cazurilor speciale, un filmuleţ 3D de prezentare virtuală a primului cartier de locuinţe şi cîteva programe de software pentru accesarea fişierelor de pe CD. Tinerii înscrişi în program vor primi, acasă, cîte o adresă din partea Primăriei, prin care vor fi informaţi asupra orizontului de aşteptare pe care îl au în faţă pînă la cumpărarea locuinţelor ieftine.