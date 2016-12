162 de pompieri de la ISU “Dobrogea”, trimişi acasă!

08:03:51 / 29 Ianuarie 2014

Stingerea coruptiei cu jet de apa...chioara

Nu sunt nici primii si nici ultimii care pentru a-si atinge scopul a trebuit sa dea spaga,pentru ,,sprijin''.Prea multa carte nu cred ca se cere ca sa fi pompier,in schimb abilitatile fizice si psihice sunt fundamentale.Ele trebuie sa primeze.In lupta cu focul si apa apar situatii neprevazute in care memoria iti poata juca feste in schimb sclipirea inteligentei te ajuta.Adevarul este ca sunt niste ,,pompierite''bune sa defileze ca top model si nicidecum sa tina tulumba in mana ca sa stinga incendiul sau mustucul detentorului de scafandru in gura cand cauta cite un inecat.In orice caz, baietii concediati pot sa aiba dreptul pentru a participa la o noua examinare pentru ocuparea posturilor de pompier daca se vor organiza ,bineinteles daca varsta le va permite.Totusi ca sa iei spaga de la 200 de candidati fara teama,fara rusine,mi se pare ca nu este adevarat.Si sunt convins ca si din cei care nu au reusit au fost citiva dispusi sa dea pesches dar ,probabil,nu au stiut cui sa se adreseze.Ceilalti ori au fost cinstiti,ori nu au avut bani ori nu au corespuns conditiilor intelectuale si fizice.Si daca baietii astia pleaca toti deodata ,in plina iarna,cine mai stinge incendiile?Cine mai actioneaza pentru dezapezire?Dar la inundatii?Solutia ar fi cei care invart hartile prin birouri.