164 de tineri experţi contabili au depus jurământul

1.100 DE EXPERŢI CONTABILI PE PLAN LOCAL. 154 de experţi contabili şi 10 contabili autorizaţi au depus ieri jurământul la Constanţa, marcând astfel absolvirea stagiului de trei ani al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Ei au acum posibilitatea de a se integra pe piaţa muncii, fie în firme private, fie în aparatul bugetar. În faţa oficialilor filialei locale a CECCAR, proaspeţii absolvenţi au ascultat jurământul contabilului, prin care se angajează să respecte constituţia şi regulile organizaţiei, după care, cu mâna pe Constituţie sau pe Biblie, după preferinţe, au declarat solemn „Jur”. „Cu cei 164 de absolvenţi şi cu angajaţii societăţilor de contabilitate şi expertiză avem acum 1.100 de experţi contabili şi contabili autorizaţi activi la Constanţa. Alţi peste 2.500 de membri sunt pasivi, adică fie nu au un loc de muncă, fie sunt bugetari şi, drept urmare, nu au dreptul de a se angaja în mediul privat”, a declarat Ştefan Mihu, preşedintele CECCAR Constanţa. Pentru el, ziua de ieri a fost cu adevărat specială, întrucât unul dintre absolvenţii examenului de aptitudini CECCAR este fiul său, George Mihu. Absolvenţii s-au declarat „gata de acţiune”, în ciuda faptului că evidenţierea câştigurilor firmelor, „principalul scop al unui contabil”, va trebui să mai aştepte probabil un an, dacă nu chiar doi, până când piaţa îşi va reveni complet.

CONTABILII, NOII CONSULTANŢI ÎN AFACERI. Tinerii contabili au acum dreptul de a întocmi şi de a semna documente financiar - contabile şi actele care sunt trimise ulterior către instituţiile statului. Misiunea lor nu este însă una uşoară, mai ales că un număr mare de firme au dat faliment sau şi-au suspendat activitatea în 2010, reununţând, evident, şi la serviciile de contabilitate. „Am pierdut 16 membri în acest an şi am câştigat şase. Lor li se alătură acum cei 164 de absolvenţi. Este o perioadă destul de grea, însă le recomandăm managerilor să angajeze un contabil bun, care le poate uşura trecerea prin această nebunie din piaţă. Un contabil bun poate oferi şi consultanţă în afaceri şi îi poate învăţa pe patroni cum să-şi reducă cheltuielile şi cum să-şi protejeze profitul”, a mai spus Ştefan Mihu. Diferenţa dintre un expert contabil şi un contabil autorizat este că primul are întotdeauna studii superioare de profil, în timp ce al doilea are studii medii.