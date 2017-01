169 de copii cu malformație cardiacă au fost operați la „Marie Curie“

Un număr de 169 de copii cu malformație cardiacă au fost operați, în ultimii doi ani, la Spitalul „Marie Curie“, de medici italieni și români, în cadrul unui program de cooperare între Ministerul Sănătății din România și Clinica San Donato. ”Echipa românească a ajuns să fie la același nivel ca și cei din străinătate, care lucrau de 20 de ani. (...) În misiunea aceasta, de o săptămână, am făcut 7 cazuri. Până acum, am avut 169 de cazuri, cu mortalitate post-operatorie zero, iar la o lună - mortalitate 1,1%, cu numai doi pacienți pierduți, inferioară oricărui centru din lume. (...) Am lucrat și la Iași, am făcut acolo 60 de cazuri. (...) Targetul pentru 2016 este să rezolvăm 120 de cazuri. În decursul acestui an avem speranța să crească infrastructura. Trebuie să reînnoim acest contract cu Clinica San Donato ca să putem continua”, a declarat dr. Tammam Ioussef, chirurg cardiolog, vineri, într-o conferință de presă, citat de Agerpres. Șeful Secției de Terapie Intensivă nou-născuți, dr. Cătălin Cârstoveanu, a susținut că factorul cel mai important din cauza căruia medicii nu pot opera toate cazurile este infrastructura. În acest sens, au fost depuse numeroase memorii la Președinție, la premier, la Ministerul Sănătății. Se speră într-o rezolvare. La rândul său, șeful Secției de cardiologie, Alin Nicolescu, a menționat că Spitalul ”Marie Curie” este singurul centru din București cu această activitate. ”Se poate diagnostica o malformație cardiacă începând din viața fetală. Din iunie anul trecut s-a inițiat o altă activitate de cardiologie intervențională și, până în prezent, s-au realizat 60 de proceduri intervenționale, ceea ce înseamnă că o serie de malformații sunt închise fără intervenție chirurgicală. Cu sprijinul specialiștilor străini, intervențiile sunt realizate gratuit (...)”, a arătat Nicolescu.