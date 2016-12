17 echipe constănţene pe tabloul principal la CN de volei pe plajă rezervate cadetelor şi cadeţilor

După ce s-au “încălzit” în cadrul Campionatului Judeţean de volei pe plajă, cadetele şi cadeţii constănţeni au luat, ieri, startul în Campionatul Naţional de volei pe plajă. Competiţia, găzduită de arena special amenajată în Mamaia, pe plaja de lîngă Cazino, a reunit la start 48 de echipe (19 la cadete şi 29 la cadeţi), care s-au duelat în prima zi a întrecerii pentru un loc pe tabloul principal. Nu mai puţin de 17 echipe constănţene şi-au asigurat prezenţa între cele 16 echipe la ambele categorii, şase dintre acestea regăsindu-se pe tabloul cadeţilor (toate de la CSS 1), iar 11 pe cel al cadetelor (şase de la CSS 1 şi cinci de la CS Volei 2004 Tomis). Restul echipelor prezente pe tablourile principale sînt din Bucureşti, Arad, Lugoj, Oradea, Satu Mare, Oneşti, Buzău şi Oţelu Roşu. Din cauza numărului mare de formaţii, organizatorii au decis ca partidele să se desfăşoare de dimineaţa (ora 9.00) pînă seara (ora 20.00). În calificări, atît la băieţi, cît şi la fete, s-a jucat în sistem eliminatoriu, urmînd ca pe tablourile principale să se joace în sistem dublă-eliminare. Întrecerea rezervată cadetelor şi cadeţilor se va încheia miercuri, cînd sînt programate finalele ambelor categorii, tot miercuri, fiind programate şi primele partide din cadrul Campionatului Naţional rezervat junioarelor şi juniorilor. În întrecerea juniorilor şi-au anunţat prezenţa şi campionii balcanici din acest an de la Under 20 (8-9 august, în Grecia) şi medaliaţi cu bronz la Campionatele Balcanice Under 23 (31iulie -2 august, în Turcia), Iulian Bala şi Bogdan Mehedinţeanu.