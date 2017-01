17 jandarmi constănţeni, avansaţi înainte de termen

Ziua Jandarmeriei Române le-a adus unor ofiţeri şi subofiţeri constănţeni avansarea în gradul următor, înainte de termen. Ceremonialul militar a avut loc ieri, la ora 8.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Constanţa şi a început cu intonarea imnului naţional şi cu arborarea drapelului românesc. Comandantul IJJ Constanţa, col. Constantin Dima, şi adjunctul şefului Grupării de Jandarmi Mobile (GJM) „Tomis”, mr. Mihai-Daniel Ferencz, au citit ordinele ministrului Afacerilor Interne şi inspectorului general al Jandarmeriei Române prin care au fost avansaţi în grad trei ofiţeri şi 14 subofiţeri. Printre aceştia s-a numărat şi lt. col. Aurel Mihai, de la GJM „Tomis”, care a devenit colonel. El lucrează de 22 de ani în Jandarmerie, iar la GJM „Tomis” a fost încadrat în 2006. De-a lungul carierei sale, col. Mihai Aurel a luat parte la numeroase misiuni, însă cea care l-a scos în evidenţă s-a petrecut în 2007. „Am prins în flagrant o grupare care fura ţiţei din conducta Petromar, din dreptul localităţii Ovidiu. Am descoperit o instalaţie care se întindea pe un kilometru şi jumătate, iar la locul faptei am găsit o cisternă încărcată cu 22 de tone de ţiţei”, a mai spus col. Aurel.

CONTINUITATE Un alt cadru de la GJM „Tomis” a fost avansat înainte de termen, pentru prima oară în cariera sa de 22 de ani. Este vorba despre plt. adj. Silviu-Florin Săvulescu, acesta devenind plt. adjutant şef. „Din 1995 şi până în prezent am avut continuitate în activitatea de secretariat şi cred că această avansare se datorează rezultatelor foarte bune obţinute în câmpul muncii, dar şi calificativelor primite de-a lungul anilor. Nu am avut niciodată vreo sancţiune disciplinară şi acest lucru contează mult în profesia noastră”, a declarat plt. adj. şef Săvulescu. Printre subofiţerii din cadrul IJJ Constanţa avansaţi se numără şi proaspătul plt. adj. Daniel Şerban. „În urmă cu exact 13 ani am fost încadrat la unitatea de la Cernavodă, apoi am fost mutat la Constanţa, iar de trei ani lucrez la Serviciul de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei al IJJ. Este prima avansare înainte de termen, pe care am primit-o pentru desfăşurarea exemplară a sarcinilor de serviciu”, a afirmat plt. adj. Şerban.