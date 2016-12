17 luni de închisoare pentru... sărit gardul la Casa Albă

Fostul militar Omar Gonzalez, în vârstă de 43 de ani, care a escaladat gardul, a traversat peluza şi a intrat în Casa Albă, înarmat cu un cuţit, pe 19 septembrie, de când este încarcerat, a fost condamnat, marţi, la 17 luni de închisoare cu executare, din care mai are de ispăşit opt, relatează ”Le Monde”. După ce îşi va ispăşi pedeapsa după gratii, Gonzalez va fi plasat în libertate sub supraveghere, timp de trei ani, a decis justiţia americană. Judecătoarea federală Rosemary Collyer a recomandat ca Gonzalez să fie monitorizat în închisoare pentru problemele mentale pe care le are. Avocatul său, David Bos, a invocat, pentru a explica gestul clientului său, tulburări psihologice, pentru care nu a primit niciodată îngrijiri anterior şi care ar fi apărut în urma mobilizării sale în Irak. Pătrunderea lui Omar Gonzalez în reşedinţa prezidenţială a declanşat o polemică despre procedurile de protecţie a președintelui SUA, o anchetă şi demisia directoarei Secret Service.