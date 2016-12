1,7 milioane elevi vor „ronţăi” mere în şcoli

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a alocat 56,3 milioane lei pentru distribuţia de mere în şcoli, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe, demarat de autorităţile locale la 1 noiembrie 2010, se arată într-un comunicat al ministerului. Programul va avea 1.702.429 beneficiari, elevi ai claselor I-VIII. Conform datelor furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru acest an şcolar s-au înscris 1016 solicitanţi (983 primării, 27 Consilii Judeţene şi cele şase sectoare ale Municipiului Bucureşti). MADR anunţă că acesta este primul an în care programul presupune implementarea de măsuri adiacente distribuţiei de mere, considerându-se că acestea vor contribui la formarea şi fixarea de obiceiuri alimentare sănătoase şi la conştientizarea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete. Astfel, pentru măsurile adiacente, autorităţile locale vor putea cheltui până la 10% din fondurile alocate pentru distribuţia de mere, urmând să recupereze sumele cheltuite de la APIA. “În funcţie de preferinţe şi buget, acestea vor putea opta pentru cel puţin una dintre următoarele măsuri: a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare; b) organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit; c) realizarea de broşuri sau materiale didactice al căror scop este cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi legume proaspete”, se specifică în comunicat.