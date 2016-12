17 piese, calificate în finala Battle of Songs 2010

Cea de-a patra ediţie a singurului concurs privat de compoziţie din România, Battle of Songs, se apropie de final. Pe site-ul battleofsongs.com s-au afişat piesele finaliste în concursul cu acelaşi nume: „My Night”, „Vous dansez”, „You’re the One”, „Frunza de argint”, „Can’t Let Go”, „Te-am iubit”, „Să nu uiţi”, „Falling in Love”, „UrmătoarEA”, „Next to You”, „My Love, My Dreams”, „Fata din vis”, „Toţi diferiţi, toţi egali”, „Re in Love Mix”, „Follow me”, „Love Is Easy”, „Don’t Be Afraid”. În fruntea clasamentului se află, până acum, piesa „My Night”, cu 149 de voturi, urmată de „Vous dansez”, cu 103 voturi şi „You’re the One” - 85.

Piesele finaliste sunt afişate pe site-ul oficial al competiţiei, iar votarea pentru stabilirea Premiului de Popularitate, în valoare de 750 euro, a început, urmând să se încheie pe 5 decembrie.

Juriul, compus în mare parte din cele mai importante nume din FM-ul românesc şi presa muzicală online, va alege piesa câştigătoare a Marelui Premiu al ediţiei Battle of Songs 2010, care va fi anunţată pe 10 decembrie. AudioGate Studio va acorda două premii speciale constând în servicii de producţie audio.

Battle of Songs a beneficiat, de-al lungul timpului, de concurenţi cu nume importante în show-biz-ul autohton, printre care: Deepcentral şi Xonia, George Hora, Alin Nica, Doru Isăroiu (Parlament), Bogdan Taşcău, Elena Gheorghe.

Battle of Songs este un proiect Star Management.