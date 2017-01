17 septembrie

@ 1934 - S-a născut, la San Diego (California, SUA), jucătoarea de tenis Maureen CONNOLLY. În 1951, devine cea mai tînără învingătoare la US Open. În 1953, este prima femeie care învinge în toate cele patru turnee clasice (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon şi US Open), realizînd astfel primul Mare Şlem din istorie. Un accident auto (un camion îi zdrobeşte piciorul stîng) o obligă, în 1964, să abandoneze sportul, la nici 20 de ani. În scurta sa carieră, a cîştigat 11 titluri majore. În 1955, se căsătoreşte cu un călăreţ, membru al echipei SUA şi are doi copii, dar, în 1966, i se diagnostichează un cancer şi, după trei ani de suferinţă, moare, la 21 iunie 1969 (35 ani). Pe piatra sa funerară scrie, lapidar: "O femeie bravă: soţie, mamă, campioană". Poreclă: Little Mo (Micuţa Mo).

@ 1939 - S-a născut, la Arad, internaţionalul român de fotbal Constantin KOSZKA. A jucat la: UTA (1956-59; 1968), Rapid (1959-1961), Steaua (1962-65), Farul Constanţa (1965-1971), Trabzon Spor (1971-72), Portul (1972-73). În echipa naţională, a evoluat de 21 ori (a participat la JO de la Tokyo - 1964). După retragerea din 1973, a rupt orice legătură cu fotbalul, lucrînd în comerţ. A încetat din viaţă la 1 ianuarie 2001.

@ 1960 - S-a născut, la Londra, pilotul de Formula 1, Damon HILL, campion mondial în 1996. Este fiul lui Graham Hill, şi el campion mondial (singurul caz tată-fiu, în care ambii sînt campioni mondiali). Damon a concurat în perioada 1992-99, pentru firmele Brabham, Williams, Arrows şi Jordan. A participat la 122 curse, cîştigînd 22. În acest an, a devenit preşedintele Clubului Piloţilor de Curse, înlocuindu-l pe Jackie Stewart.

@ 1988 - S-a deschis, la Seul, ediţia a XXIV-a JO de vară.