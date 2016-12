170.000 de români angajați în primele 7 luni din an. Câți sunt constănțeni?

Peste 170.000 de persoane din toată țara şi-au găsit un job, în primele șapte luni din 2016, prin Programul de Ocupare a Forţei de Muncă, ceea ce reprezintă 48,35% din ce s-a programat pentru întregul an, potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Din totalul persoanelor ocupate din ianuarie și până în iulie, 32.578 sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 41.377 se încadrează în grupa 25 - 35 de ani, 44.562 au între 35 şi 45 de ani, iar 55.532 au peste 45 de ani. Cele mai multe persoane angajate provin din mediul urban, respectiv 99.059, o pondere de 56,91% din totalul persoanelor încadrate. Într-un top 5 al județelor cu cele mai multe persoane încadrate, pe primul loc se regăsește Suceava, cu cele mai multe persoane încadrate - 14.094, urmată de Timiş (12.356), Bucureşti (11.750), Hunedoara (8.787) şi Neamţ (8.208). La Constanța, și-au găsit un job 4.789 de persoane prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), adică aproximativ 61,40% din cât și-au programat reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța până la sfârșitul anului. Potrivit datelor furnizate de AJOFM, cei mai mulți constănțeni au reușit să-și găsească locuri de muncă pe perioadă determinată - 2.494, iar 1.820 și-au găsit o slujbă pe perioadă nedeterminată. Prin Agenția pentru Ocuparea Forțelor de Muncă și-au găsit un job 305 persoane sub 25 de ani, 848 de persoane cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani, 1.317 constănțeni care au între 35 și 45 de ani, precum și 2.319 persoane de peste 45 de ani. În ceea ce privește persoanele care au vârste mai mari de 55 de ani, prin AJOFM au reușit să se angajeze, de la începutul anului, 768 de astfel de persoane. Totodată, la Constanța, din cele 4.789 de persoane care au ocupat un post, 3.224 provin din mediul urban și doar 1.565 din mediul rural, iar 2.930 sunt femei și 1.859 bărbați. Printre cei care s-au angajat în primul semestru din 2016 în județul nostru s-au numărat și persoane defavorizate, mai precis o persoană cu dizabilități și 67 de țigani.