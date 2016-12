În perioada iulie-noiembrie, respectiv în primele cinci luni de funcţionare a programului de fertilizare in vitro şi embriotransfer derulat de Ministerul Sănătăţii (MS), au fost realizate 171 de proceduri de fertilizare in vitro. În intervalul menţionat, 761 de cupluri au depus dosare pentru a beneficia gratuit de o procedură de fertilizare in vitro. Din totalul solicitărilor, 579 au fost aprobate. Deocamdată, opt unităţi medicale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Braşov şi Sibiu îndeplinesc criteriile pentru a derula programul de fertilizare in vitro şi embriotransfer. Bugetul programului gratuit de fertilizare in vitro şi embriotransfer este de patru milioane de lei. Pentru fiecare cuplu, statul suportă cheltuielile unei singure proceduri. Alte eventuale proceduri se fac pe cheltuiala cuplului. MS a anuţat că programul va continua şi în 2012.