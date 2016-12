177.147 de noduri de cravată

O echipă de matematicieni din Suedia a descoperit circa 1.000 de noi moduri de a face un nod la cravată. Realizarea acestui studiu nu fost determinată de mari teorii ale matematicienilor, ci de modul în care îşi purta cravata un personaj negativ din filmul ”The Matrix Reloaded”. Personajul, The Merovingian, denumit după dinastia regală franceză a merovingienilor, îşi făcea un nod denumit Ediety pentru a-şi aranja cravata. Nodul de la cravata lui The Merovingian a fost unul dintre cele mai neobişnuite din trilogie, ceea ce a dus la realizarea mai multor filmuleţe - postate ulterior pe platforma YouTube - în care oameni obişnuiţi încercau să copieze stilul. Matematicianul Mikael Vejdemo-Johansson, de la KTH Royal Institute of Technology din Stockholm, Suedia, a urmărit aceste filmuleţe şi şi-a dat seama că nodul merovingian nu era inclus într-un studiu realizat în anul 2000 de cercetătorii de la Universitatea Cambridge. Alături de alţi trei matematicieni, Mikael Vejdemo-Johansson a creat o formulă pentru elaborarea unor noduri de cravată, folosind doar trei simboluri: W, T şi U. Aceştia au creat un sistem care se foloseşte de formule matematice pentru a le arăta utilizatorilor de internet cum să facă diferite noduri la cravată. De asemenea, cercetătorii au schimbat o regulă esenţială - limita mişcărilor care pot fi făcute până când cravata să devină ridicol de scurtă. Echipa de matematicieni a stabilit un număr maxim de 11 mişcări şi a ajuns la concluzia că există 177.147 de moduri în care poate fi realizat un nod la cravată.