179 de taxe şi tarife vor fi eliminate sau comasate

Ministerul Finanţelor Publice va anula 36 de taxe şi tarife parafiscale şi va comasa 143 de taxe, cele mai multe urmînd să fie eliminate, respectiv 60 de taxe şi tarife, de la Ministerul Mediului, a declarat, ieri, ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea. \"Am identificat, din totalul celor 489 de taxe şi tarife, un număr de 179 care trebuie reduse şi comasate\", a spus Pogea, într-o conferinţă de presă. El a arătat că la Ministerul Administraţiei şi Internelor numărul total de taxe şi tarife va scădea sub 22, în timp ce la Ministerul Economiei şi Ministerul Transporturilor, numărul de taxe şi tarife va fi redus cu 16, respectiv 8. Pogea a mai spus că intenţionează să reducă sau să elimine impozitul pe profit, din semestrul al doilea al acestui an, în cazul în care cîştigul este reinvestit: \"Din semestrul al doilea vom încerca reducerea sau anularea impozitului pe profit, dacă acesta este reinvestit\". Scutirea de impozit pe profitul reinvestit este inclusă în programul de guvernare PD-L - PSD. Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să deschidă şi o linie verde pentru plîngerile contribuabililor privind modul în care se derulează controalele fiscale. \"Îmbunătăţirea capacităţii administrative este în atenţia noastră, inclusiv la ANAF. Excesele în controale nu sînt scopul nostru, ci eficientizarea. Împreună cu Departamentul Comunicare, avem în vedere o linie verde care să ajungă la ministru, să primim neregulile sesizate de agenţii economici. În acest an, categoric\", a spus Pogea.