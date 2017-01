18 ani de „Direcţia 5”, aniversaţi şi la Constanţa

Una dintre cele mai cerute trupe la Constanţa şi, respectiv, una dintre cele mai ataşate de publicul de la malul mării, „Direcţia 5”, a concertat, vineri seară, la Cafe D’art Scena. Membrii grupului, care cîntă destul de des pe scena constănţeană, au susţinut, de această dată, un concert aniversar, în cadrul unui turneu naţional prin care îşi sărbătoresc… „majoratul”, 18 ani de „Direcţia 5”. Aşa cum se întîmplă la fiecare eveniment care îi are ca protagonişti pe „direcţionişti”, cel puţin în cluburile constănţene, la concertul de vineri seară locaţia a fost arhiplină, numeroşi constănţeni plătind biletul în valoare de 50 de lei pentru a-şi vedea live preferaţii. Şi nu au regretat nicio clipă, pentru că spectacolul a fost, într-adevăr, memorabil, cu o deschidere incendiară făcută de trupa „Replika”, urmată de o prestaţie impecabilă a grupului, care a avut, acum, la ceas aniversar, doi vocalişti, Cristi Enache şi Toni Şeicărescu, cel care fost primul solist al trupei. Pe scena de la Café D’art s-au cîntat hituri de pe toate albumele de pînă acum ale formaţiei, fanii constănţeni avînd prilejul să asculte şi o melodie mai veche, ce făcea furori, în urmă cu mulţi ani, „Seducţie”, cu un refren greu de uitat („Blow away, shine away”) şi devenită una dintre cele mai bune piese româneşti. Toni Şeicărescu rămîne, fără îndoială, una din vocile de renume ale rock-ului românesc, cu un timbru special, sesizat şi apreciat de constănţeni, care au aplaudat în repetate rînduri colaborarea acestuia cu Cristi Enache şi restul grupului „Direcţia 5”. „Unde eşti”, „Anii”, „Şi ce dacă”, „Eşti stilul meu”, „Dac-ai şti”, „Superstar”, precum şi o piesă cîntată în primă audiţie, de pe cel mai nou album „Direcţia 5”, „Aniversare”, ce va apărea în curînd, au entuziasmat audienţa, care a aplaudat, a ovaţionat şi a cerut bisuri. La rîndul lor, Marian Ionescu (chitară bass), Marius Keseri (bass), Nicu Damalan (chitară) şi Cristi Enache (voce), alături de Toni Şeicărescu şi-au răsplătit fanii cu cele mai frumoase piese din istoria trupei, dar şi cu CD-uri, cu tricouri inscripţionate cu numele grupului şi, la final, cu autografe. În centrul atenţiei publicului feminin s-a aflat mai ales Marian Ionescu, liderul trupei, care nu a rămas... insensibil la farmecul constănţencelor prezente la concert, acesta oferind nu doar autografe, ci şi sărutări pe obraz, strîngeri în braţe şi promisiuni de revedere admiratoarelor.

„Trăim un deja-vu, la fiecare concert, cred că avem un public stabil la Constanţa şi ne bucurăm ca i-am purtat cu noi în toţi aceşti ani. Evident că la fiecare concert vedem şi chipuri noi, dar cei mai mulţi sînt cunoscuţi şi am creat nişte relaţii strînse”, a declarat, imediat după concert, solistul trupei, Cristi Enache. „În această seară (n.r. vineri seară)”, am depăşit cu mult timpul alocat cîntatului, tocmai pentru că ne-am simţit foarte bine, încă din prima parte a concertului şi ne bucurăm, este frumos să fii apreciat”, a mai spus Cristi Enache. La rîndul său, Toni Şeicărescu a mărturisit că s-a simţit, de asemenea, foarte bine între constănţeni şi a făcut, în cîteva cuvinte, caracterizarea atmosferei de concert: „un public extraordinar, avizat, un club foarte frumos, oamenii cunoaşteau piesele, inclusiv pe cele pe care le-am cîntat eu, de acum 14-15 ani, am rămas impresionat de acest lucru, fete frumoase, m-am simţit foarte bine”. „Direcţia 5 a însemnat pentru mine momentul în care mi-am definit personalitatea ca solist vocal, a urmat o perioadă în care eu am fost plecat din România, în multe ţări din Europa, chiar şi pe alte continente, am cîntat şi în alte formaţii, mi s-a făcut o invitaţie să mă reîntorc, eu şi Cristi Enache să cîntăm împreună şi eu am speranţa că va fi foarte bine. Eu sînt deschis la nou, cred că şi formaţia Direcţia 5 a avut foarte mult de spus pentru că a rezistat atîta timp, sînt nişte profesionişti, nişte oameni foarte serioşi, ne simţim ca într-o familie”, a mai spus Toni Şeicărescu.

„Direcţia 5” va lansa oficial albumul „Aniversare” în această lună. L.P-ul reprezintă „o nouă etapă” şi include piese la care membrii grupului au lucrat în decursul unui an.