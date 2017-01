18 candidaţi la bacalaureatul american

Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa a primit aprobarea de a deveni centru de testare SAT (Scholastic Aptitude Test), echivalentul examenului de bacalaureat din SUA, evaluarea fiind esenţială pentru cei care doresc să fie admişi de universităţile SUA. Primul examen va avea loc mâine, la CNMB. „Pentru că am obţinut aprobarea mult mai repede decât ne aşteptam, nu am avut timp să mediatizăm acest eveniment, puţini elevi aflând că am devenit centru SAT. S-au înscris, pentru examenul de mâine, 18 persoane din ţară, printre acestea numărându-se şi doi elevi constănţeni, din cadrul CNMB”, a declarat coordonatorul centrului, prof. Florina Niculescu. Testul SAT are două componente: SAT Reasoning Test (unde punctajul maxim care poate fi obţinut este de 2.400 de puncte) şi SAT Subject Test (punctaj maxim de 800 de puncte). Potrivit prof. Florina Niculescu, admiterea la facultăţile americane este condiţionată de promovarea SAT. Faţă de examenul de bacalaureat din România, SAT se susţine de şase ori pe an (ianuarie, mai, iunie, octombrie, noiembrie şi decembrie) ceea ce face ca perioada de aşteptare în cazul în care candidatul care nu a promovat testul şi vrea să-l repete să fie mai mică. Testarea SAT va începe sâmbătă la ora 7.00, iar subiectele vor fi trimise de o comisie a ETS din Texas, New Jersey. Bacalaureatul american se susţine, deja, în localităţile Bucureşti, Cluj şi Iaşi.