18 elevi constănţeni calificaţi la Olimpiada de Matematică

Judeţul Constanţa găzduieşte, la începutul lunii aprilie, faza naţională a Olimpiadei de Matematică, etapa dedicată elevilor claselor VII-XII. La competiţia care se desfăşoară în perioada 2-6 aprilie s-au calificat 12 elevi constănţeni: Ştefan Rareş Tudose (cls. a VII-a, Liceul Teoretic „Ovidius”), Andrei Alexandru Graur (cls. a VIII-a, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” - CNMB), Ioan Vladimir Vântu (cls. a VIII-a, Liceul Teoretic „Ovidius”), Iman Munire Bilal (cls. a IX-a, CNMB), Tiberiu Ionuţ Iorgulescu (cls. a IX-a, CNMB), Ioan Ignat (cls. a IX-a, CNMB), Daniel Adrian Aleca (cls. a IX-a, CNMB), Cosmin Teodor Vasilache (cls. a X-a, Liceul Teoretic „Anghel Saligny”, Cernavodă), Alexandru Bratu (cls. a XI-a, CNMB), Mihai Radu Popescu (cls. a XI-a, CNMB), Mădălina Ştefăneţ (cls. a XI-a, Liceul Teoretic „Ovidius”) şi Ionuţ Mihalcea (cls. XII-a, CNMB). De asemenea, în perioada 3-6 aprilie, la Bistriţa, se va desfăşura etapa dedicată elevilor claselor V-VI a Olimpiadei Naţionale de Matematică. În cadrul acesteia, Constanţa va fi reprezentată de şase elevi: Maximilian Banu (cls. a V-a, Şcoala Generală „Nicolae Tonitza”), Theodor Mihai Iliant (cls. a V-a, CNMB), Răzvan Mihai Ursu (cls. a VI-a, Liceul Teoretic „Ovidius”), Bianca Ianţuc (cls. a VI-a, Şcoala Generală „George Enescu” Năvodari) şi Radu Cristian Zevri (cls. a VI-a, Liceul Teoretic „Ovidius”).