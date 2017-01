18.000 de saci cu deşeuri colectaţi

Campania de curăţenie generală, desfăşurată la nivelul întregii ţări, pe 12 mai, a fost un real succes. La nivelul judeţului nostru, în urma eforturilor celor 6.880 de voluntari, au fost colectaţi 18.000 de saci cu deşeuri. „A fost o cantitate mai mică faţă de anul trecut, când am avut 12.000 de voluntari. La ediţia din acest an, scopul nu a fost implicarea unui număr mare de voluntari, ci partea educativă a proiectului”, a declarat coordonatorul campaniei „Let’s Do It Constanta”, Victor Maxim. El a precizat că, pe parcursul anului 2012, o parte din voluntarii campaniei vor monitoriza zonele unde a fost derulată activitatea de igienizare, pentru a urmări dacă acţiunea a avut impact în rândul cetăţenilor de rând. „Avem o colaborare foarte bună cu Garda de Mediu şi Ministerul Mediului şi, în cadrul unui parteneriat încheiat cu aceste instituţii, în cazul în care vom observa că deşeurile au reapărut, le vom solicita intervenţia”, a mai spus Maxim. În cadrul ediţiei din acest an, printre zonele din judeţul Constanţa unde voluntarii au acţionat se numără şi Pădurea Comorova din Mangalia, Pădurea Valu lui Traian, marginea localităţii Cumpăna, plajele din Eforie neatribuite operatorilor economici şi malul lacului Techirghiol din localitatea cu acelaşi nume.