19 fete se vor întrece pentru titlul de Miss Diaspora

Festivalul Callatis din Mangalia a împămîntenit, de cîţiva ani, o nouă tradiţie: alegerea celei mai frumoase şi talentate românce de peste hotare. În acest an, în cadrul concursului Miss Diaspora, 19 candidate vor încerca să convingă juriul de talentul şi frumuseţea lor. Competiţia este organizată de Asociaţia Pro Familia în colaborare cu Primăria Municipiului Mangalia. Tinerele vin din Spania, Italia, SUA, Canada, Australia şi Serbia. „Concursul va începe pe 11 august, cînd vor fi prezentate candidatele. Pe 13 august vor susţine proba de folclor, iar pe 14 vor fi probele de dans şi dialog. Ultima zi de concurs va fi vineri, 15 august, cînd vor fi alese finalistele şi se vor desemna cîştigătoarele. Spre deosebire de anii trecuţi, cînd concursul se desfăşura într-o singură zi, am decis ca în 2008 să-l prelungim pentru ca juriul să aibă mai mult timp la dispoziţie pentru a cunoaşte candidatele”, a declarat preşedintele Asociaţiei Pro Familia şi directorul Festivalului Callatis, Cornel Diaconu. Pe lîngă premiile oferite de organizatorii concursului, vor exista şi un premiu al publicului şi un premiu al sponsorului - anul acesta fiind vorba de Complex Paradiso. Telespectatorii îşi vor putea vota preferatele pe site-ul dedicat Festivalului Callatis sau prin numerele de telefon care vor fi puse la dispoziţie de către organizatori. „Mă simt mîndră să fiu aici. M-am născut în Bacău dar familia mea a plecat în Australia cînd eram mică. De atunci, am trăit în ţara adoptivă, dar inima mea a rămas în România. Nu voi înceta niciodată să fiu mîndră că sînt româncă”, a declarat Bianca Furtună, de 21 de ani. În ceea ce priveşte premiile oferite cîştigătoarelor primelor trei locuri, acestea sînt de 5.000 de lei pentru Premiul I, 3.000 de lei pentru Premiul II şi 2.000 pentru Premiul III. Posesoarea premiului publicului va pleca acasă cu 500 de euro. Nici premiul sponsorului nu lasă de dorit, fericita cîştigătoare urmînd să devină imaginea Complexului Paradiso.