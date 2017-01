19 grade C în Dobrogea. Vezi când!

Meteorologii anunță că revin temperaturile de primăvară în Dobrogea, începând de săptămâna viitoare. În weekend, însă, va fi mai mult mohorât, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Sâmbătă, 20 februarie, vremea se va menţine caldă. Cerul va fi temporar noros. Local va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 şi 9 grade Celsius, iar cele minime între 0 şi 4 grade C. Duminică, 21 februarie, vremea se va încălzi uşor. Cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări locale ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 şi 10 grade C, iar cele minime între 2 şi 4 grade C. Luni, 22 februarie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele se vor situa între 10 și 19 grade C, iar minimele între 8 și 9 grade C.