190 de poliţişti avansaţi în grad

Cu prilejul Zilei Poliţiei Române, eveniment marcat în fiecare an pe 25 martie, 48 de ofiţeri şi 142 de agenţi din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au fost avansaţi în grad. Printre ei s-a numărat şi Robert Sârbu, şeful postului de poliţie din comuna Bărăganu, care a primit şi titlul de Poliţistul Anului în judeţul Constanţa. Acestuia îi fusese deja acordată o scrisoare de mulţumire din partea cms. şef Adrian Rapotan, şeful interimar al IPJ Constanţa, pentru curajul extraordinar de care a dat dovadă în timpul misiunii. Amintim că pe data de 1 martie agentul Robert Sârbu a salvat viaţa unui bărbat care a fost îngropat sub un mal de pământ, la trei metri sub nivelul solului, după ce a tăiat o conductă metalică. Poliţistul şi-a asumat riscuri imense intrând în conductă, deşi pământul s-ar fi putut surpa şi peste el, şi a reuşit să ajungă lângă victima imobilizată şi rănită. După câteva minute, care au părut ore pentru toţi cei rămaşi la suprafaţă, agentul de poliţie l-a eliberat pe bărbat de sub bolovanii care se prăbuşiseră peste el. Victima a fost scoasă din conductă pe o targă trasă cu o funie de pompieri. (R.M.)