1.900 de ghiozdane pentru elevii din judeţul Constanţa

Vă puteţi imagina zâmbetele a 1.900 de copii care au primit câte un ghiozdan complet echipat cu rechizite? Asta s-a întâmplat ieri, în localităţile Corbu, Costineşti, Cumpăna, Agigea şi Amzacea, unde Cora City Park şi Cora Brătianu, din Constanţa, au donat 1.900 de ghiozdane cu rechizite, în cadrul celei de-a doua ediţii a campaniei „Şcolile de la ţară”. La nivel naţional, în cadrul aceleiaşi campanii, Cora România a donat 7.000 de ghiozdane cu rechizite către 43 de şcoli, în principal din mediul rural, din jurul Bucureştiului şi al oraşelor în care Cora are magazine. Numărul de ghiozdane dăruite este dublu faţă de cel de anul trecut. „Anul trecut, la prima ediţie a acestei campanii, desfăşurată în localitatea Lumina, am văzut pe chipurile copiilor zâmbete de bucurie. Primeau un mic ajutor pentru un început de şcoală mai prietenos. Momentul m-a marcat şi mai mult datorită lacrimilor din ochii unor copii pentru care poate era primul ghiozdan nou. Cora doreşte să fie alături de comunităţile locale şi să stabilească punţi din inimă. Anul acesta s-au alăturat campaniei şi colegii de la Brătianu şi, împreună, am putut ajuta copiii din cinci localităţi”, a declarat directorul Cora City Park, Cristian Năstase. Banii cu care au fost achiziţionate ghiozdanele cu rechizite reprezintă 2% din vânzările produselor marca Cora în luna august, la care s-au adăugat contribuţii de la o parte din furnizorii Cora.