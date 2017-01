1996 - Terorişti plănuiau să contamineze Marea Neagră

Terorişti din fostele republici sovietice plănuiau în 1996 să contamineze Marea Neagră cu cesiu radioactiv, a declarat Vladimir Manolov, fost şef al serviciilor naţionale de securitate din Bulgaria. Serviciile bulgare au împiedicat, în 1996, producerea acestei catastrofe, a spus el. Operaţiunea a avut loc în staţiunea Albena, lângă Varna. ”Aveau şase fiole de cesiu, cu care intenţionau să contamineze litoralul bulgar şi să provoace o catastrofă ecologică. Deci, am decis să efectuăm o operaţiune sub acoperire, la care am participat drept cumpărător al substanţei. Mă dădeam drept un albanez bogat, care dorea să cumpere fiolele”, a expicat Manolov, povestind că pentru această operaţiune şi-a lăsat barbă şi a purtat multe inele.