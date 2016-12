„1MaiMare” a salvat Vama Veche!

Obosiţi, prăfuiţi, fără bani, dar foarte fericiţi, majoritatea petrecăreţilor şi-au strâns, ieri, rucsacurile şi au oftat tăcuţi şi resemnaţi când maşinile au dublat plăcuţa care indică ieşirea din Vama Veche. Nu le-a păsat nici de escrocii de la terase, care le-au aruncat o mâncare... mizerabilă, la preţuri de localuri de lux, nici de faptul că li se cereau bani pentru accesul la toaletele insalubre şi ilegale din vecinătatea berăriilor, nici de aspectul de mahala ordinară, cu ţigani care vând în praf mere glazurate sau porumb fiert şi uscat cu foenul, în apropierea unor moteluri de prost-gust, care sfidează marea şi plaja. Nu le-a păsat nici de sumele exorbitante pe care au trebuit să le plătească pentru două nopţi de libertate... în Vamă!

1 Mai „ca la carte”. Sunt, însă, fericiţi că au văzut o minune în Vama Veche: pentru prima dată, cineva a avut inspiraţia să organizeze un 1 Mai „ca la carte”, cu o serie de super-concerte organizate profesionist, gratuit, pe plajă! Rezultatul a întrecut orice aşteptări: aproximativ 10.000 de petrecăreţi (aprecierea este subiectivă, pentru că puţini ar putea spune cu exactitate câţi oameni se pot aduna pe plaja dintre terasele Stuf şi Baza Sportivă) au dansat, sâmbătă seară, gălăgioşi şi entuziaşti, pe muzica trupelor E.M.I.L., Viţa de Vie, Urma, Za Duff, Chester, Replace. Se poate spune că evenimentul, denumit „1MaiMare”, a fost nu doar un succes, dar, în primul rând, un semn de maturitate şi o manifestare de forţă din partea unor organizatori care au demonstrat că, în România, cu inteligenţă, inspiraţie şi capacitate, se poate realiza şi ceva de bun-gust. Acest fapt a ieşit în evidenţă chiar prin prisma unui incident nefericit, atunci când o pană de curent a stins luminile rampei, iar timp de aproape 30 de minute, numerosul public a aşteptat liniştit şi relaxat, iar după remedierea situaţiei, a copleşit cu aplauze revenirea artiştilor pe scenă, readucând pulsul normal reprezentanţilor evenimentului.

„Însănătoşirea Vămii”. Satisfăcuţi şi încurajaţi de generozitatea cu care vamaioţii le-au apreciat munca şi emoţiile, atât organizatorii, cât şi o parte din cei care au cântat, ne-au mărturisit că „1MaiMare” se doreşte a fi doar începutul a ceea ce Sorin Bădulescu, solistul trupei E.M.I.L., a numit „însănătoşirea Vămii”. „Vorbesc foarte serios: Vama dă semne de însănătoşire. Este prima dată când văd acest fapt: oameni mulţi şi... mişto şi s-au împuţinat cei care veneau doar aşa, vizitatori, ca să se uite şi să-şi dea cu părerea. Mi-a plăcut la nebunie, sunt de două zile aici, dar voi pleca abia luni!”, a spus Sorin Bădulescu.

Alături de simpaticul punker, cunoscut pentru felul său mai posac, Adi Despot, solistul de la Viţa de Vie, a dat impresia că pana de curent l-a cam... panicat, prin felul său „constipat” de a-şi ascunde vreo emoţie umană. Atitudinea sa, deşi riscă să-i atragă antipatia multora, poate fi „delicioasă”, pe de altă parte, atunci când e tratată cu umor sau vreun dicţionar de filozofie.

„Un fel de Suffstock la prima ediţie”. De faptul că Vama înseamnă explozie de viaţă şi contraste ne-a convins chiar „vocea” petrecerii de pe plajă, Izabela Rudolf, reprezentantul firmei organizatoare, Capricorn Production. Cu un entuziasm molipsitor, aceasta ne-a mărturisit: „Este mai mult decât anticipam să fie. Este un fel de Suffstock la prima ediţie. Numărul participanţilor este extraordinar de mare, nici nu pot să apreciez câţi sunt... Sunt până la Corsarul! Pentru această ediţie de ‘1MaiMare’ am fost parteneri cu Radio România Actualităţi, care, în prima parte a zilei, până la ora 14.00, a organizat un program special pentru tineri, cu multă muzică, dans, cadouri şi premii. Publicul a demonstrat că se poate şi se doresc concerte de calitate, pe plaja din Vama Veche. Am ales trei trupe consacrate, Viţa de Vie, E.M.I.L. şi Urma, care au crescut odată cu noi, cu Festivalul Stuffstock şi trei trupe noi, Za Duff, Replace şi Chester”.

10.000 de oameni fericiţi. Contemplând liniştit şi captivat frumosul spectacol de la malul mării, l-am întâlnit pe Mani Gutău, solistul trupei Urma, care, la rândul său, ne-a vorbit despre bucuria pe care a împărtăşit-o cu colegii de trupă, de 1 Mai, la Vama Veche: „În ultimii şapte ani, am concertat mereu aici. Prima dată am venit în Vamă cu prilejul Stuffstock-ului, iar anul acesta, suntem foarte bucuroşi că 1 Mai are un eveniment organizat aşa cum trebuie, la o scară şi un nivel mai mare, care să corespundă aşteptărilor publicului vamaiot. Îi felicit pe organizatori pentru această iniţiativă. Atmosfera este de nedescris. În fiecare an, Vama Veche este cea mai populată staţiune de 1 Mai, cred că ceea ce s-a întâmplat acum aşteptau toţi. În anii anteriori, existau concerte prin diferite terase, iar publicul era divizat, nu era niciun spectacol organizat profesionist pe plajă. Vama Veche înseamnă petrecere pe plajă. Iată dovada concretă: aproape 10.000 de oameni fericiţi, care cântă şi dansează pe plajă, în Vama Veche!”.