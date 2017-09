2 august, ziua în care am consumat deja „bugetul” oferit de Terra pentru 2017

„2 August 2017 este ziua în care vom fi consumat deja întreg „bugetul” oferit de natura înconjurătoare. Astfel, în mai puțin de opt luni, am epuizat resursele pe care Terra ni le pune la dispoziție pentru întregul an. Ziua în care se termină resursele generate de Pământ, Earth Overshoot Day (EOD), marchează data când solicitările umanității depășesc capacitatea de regenerare a Pământului în acel an” – aşa începe un comunicat al organizației WWF, în care specialiştii subliniază că, în acest an, deja ne-am început traiul pe datorie şi că ne ucidem, încet dar sigur, zi după zi, planeta.

Dacă în 2012, EOD avea loc pe 22 august, cinci ani mai târziu, s-a mutat deja pe 2 august. „Emisiile de carbon sunt principalul motiv pentru care vom lăsa generațiilor viitoare, ca moștenire, datorii uriașe: amprenta de carbon reprezintă 60% din cererea omenirii asupra naturii, cerere pe care o numim amprentă ecologică, conform datelor Global Footprint Network (GFN), partener WWF”, se arată în acelaşi comunicat.

Calculează-ți propria amprentă ecologică: www.footprintcalculator.org.

Folosim resursele a 1,7 planete

„Dacă acum 20 ani EOD avea loc la finalul lunii septembrie, anul acesta s-a mutat pe 2 august, cu aproape o săptămână mai devreme ca anul trecut. Altfel spus, am ajuns în situația în care umanitatea folosește natura de 1,7 ori mai repede decât aceasta se poate regenera. Este ca și cum am folosi 1,7 planete Pământ, într-un an. Prețul acestui comportament global este din ce în ce mai evident și ia forme diverse: defrișări, secete, lipsa apei potabile, eroziunea solului, pierderea biodiversității și acumularea dioxidului de carbon în atmosferă.

“Anul acesta ne-a fost dat să vedem doar câteva din efectele schimbărilor climatice în jurul nostru. La Roma se raționalizează apa casnică, în Portugalia zeci de oameni au fost omorâți în focuri de păduri, iar la noi alertele meteo devin ceva obișnuit. O singură planetă avem și e bine să ne aducem aminte de acest lucru și nu să ni se aducă aminte. Altfel, prețul economic, social și ecologic va fi din ce în ce mai mare, până nu vom mai putea să-l plătim”, a declarat Magor Csibi, Director WWF-România.

Vești bune din mai multe părți ale lumii

Cele mai recente date GFN arată totuși semne că începem să ne mișcăm în direcția potrivită. În SUA, amprenta ecologică pe cap de locuitor a scăzut cu 20% (între 2005 și 2013). Schimbarea, datorată și recesiunii, este asociată emisiilor mai scăzute de carbon. În ciuda retragerii SUA din lupta împotriva schimbărilor climatice, numeroase orașe, state și afaceri americane își dublează angajamentele. Mai mult de atât, China (țara cu cea mai extinsă amprentă ecologică totală), și-a luat angajamentul de a integra o abordare ecologică în planul de dezvoltare pentru următorii cinci ani și a adoptat inițiative pentru reducerea emisiilor de carbon. Scoția, Costa Rica și Nicaragua sunt alte exemple de țări care adoptă sisteme energetice ce reduc emisiile de carbon.

Fiecare dintre noi poate să facă ceva, în viața de zi cu zi

În anul 1961, anul în care a fost fondată organizația WWF, oamenii utilizau doar două treimi din resursele naturale, iar majoritatea țărilor încă aveau rezerve ecologice. Amprenta noastră ecologică era mai mică și putea fi suportată. În ziua de azi, ne aflăm într-o situație total opusă.

Cum putem schimba această tendință negativă?

Ca simpli consumatori - alegând produse locale, ecologice sau certificate (obținute într-un mod ce nu utilizează iresponsabil resursele) - FSC pentru produse din lemn, carton sau hârtie și MSC pentru pește ori fructe de mare. De asemenea, putem limita consumul propriu de energie și opta pentru modalități de transport mai puțin poluante

Ca societate - reciclând deșeurile, participând la diferite acțiuni de prevenire a tăierilor ilegale de lemn (prin aplicația mobilă Inspectorul Pădurii), implicându-ne în acțiuni de ecologizare, ș.a.