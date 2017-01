20 de ani cu Vița de Vie, în clubul Doors

Îndrăgita formație de rock Vița de Vie celebrează, anul acesta, două decenii de la înființare. Va sărbători și alături de fanii de la Marea Neagră, vineri, 18 martie, de la ora 21.00, în clubul Doors. Biletele pentru acest concert aniversar s-au pus deja în vânzare la prețul de 30 de lei.

„Matematic, 20 de ani de Vița de Vie înseamnă jumătate din viața mea. Sunt 20 de ani trăiți la intensitate maximă și scurși parcă într-o clipă. Cu multele bune și inevitabilele rele, uitându-mă înapoi, n-aș schimba aproape nimic, pentru că am făcut asta din pasiune și ne-am bucurat de fiecare secundă. Fiecare obstacol ne-a făcut mai îndârjiți și mai puternici. În loc să abandonăm sau să dăm înapoi, am reușit mereu să mergem mai departe, strângând rândurile și inventându-ne propriile drumuri acolo unde acestea nu existau. Realizările, mult prea multe pentru a le enumera, cad în derizoriu atunci când mă gândesc la „vârsta” noastră de trupă”, spune Adrian Despot. „Faptul că încă suntem pe scenă după 20 de ani, iar piesele noastre sunt cântate cu aceeași bucurie, atât de noi, cât mai ales de public, este mai mult decât am visat vreodată. Am avut niște prieteni extraordinari care ne-au fost alături în această călătorie și au crezut în noi necondiționat, amortizându-ne căderile și împingându-ne mereu înainte. Sunt fanii noștri, cărora le datorăm „vârsta” la care am ajuns. Am crescut, practic, împreună și am avut grijă unii de ceilalți. Pentru ei, am încercat să ținem mereu ștacheta ridicată, iar asta ne-a adus în locul pe care îl ocupăm azi”, completează Adi Despot, solist vocal și chitarist al Viței de Vie.

Cu el, dar și cu Sorin Pupe Tănase - tobe, Cezar Popescu - chitară, Adrian Ciuplea - bas și Mihai Ardelean - clape, publicul constănțean se va întâlni vineri, în clubul Doors.

OPT ALBUME Având opt materiale discografice la activ, Vița de Vie a devenit în cei 20 de ani de activitate una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România. În 1997 a lansat albumul de debut, „Rahova”. Vița de Vie a dat marea lovitură pe piața muzicală românească doi ani mai târziu, în 1999, odată cu lansarea albumului „Fenomental” și a videoclipului piesei „Basul și cu toba mare”. În 2001 urmează albumul „Exxtra”, lansat alături de videoclipurile „Sunetul mai tare” și „Liber”, cuprinzând colaborări cu Șuie Paparude, Paraziții, Ganja și K-Gula. Acestor materiale discografice li se adaugă „Doi” (2002), „9704” (2004), „Egon” (2007) și „Fethish” (2010) și „Acustic”

În 2014, Vița de Vie a sărbătorit alături de fani împlinirea a 15 ani de la lansarea celui mai bine vândut album, „Fenomental”, printr-un turneu național ce s-a încheiat în octombrie cu un concert de proporții susținut la Arenele Romane, la care au participat peste 3.000 de oameni.

