20 de ani de la naufragiul navelor „Paris“ şi „You Xiu“

În urmă cu 20 de ani, în seara de 4 ianuarie, în timpul unei furtuni cumplite, 54 de marinari (27 de chinezi, 23 de filipinezi, trei greci şi un bulgar) și-au pierdut viețile, după ce navele „Paris“ şi „You Xiu“ s-au scufundat lângă digul de nord al Portului Constanţa. Ancheta efectuată la scurt timp de la această tragedie a arătat că ancorele vapoarelor s-au desprins din nisip, iar din cauza motoarelor principale, care nu au mai pornit, „Paris“ şi „You Xiu“ nu au putut să iasă în larg. Asta deși, pe timpul zilei, Căpitănia Constanţa, prin Port Control, a transmis avizul de furtună. Evenimentele care au urmat au arătat, însă, că cei doi comandanți ai navelor nu au luat măsurile de siguranță necesare în astfel de situații. Mai exact, echipajul navei „Paris“ a continuat o serie de lucrări la motorul principal, iar „You Xiu“ a rămas în radă, deși comandantul știa că avea probleme cu vinciul de ancoră. Naufragiul celor două nave a arătat, în același timp, și proasta pregătire și dotare a celor care ar fi trebuit să intervină pentru a salva viețile marinarilor.

SALVATORI-SPECTATORI

Salvatorii nu au făcut nimic altceva decât să se uite la navele ce se izbeau de cheu, până în momentul în care s-au scufundat. Ei au privit neputincioși de pe dig și au sperat ca marinarii care au sărit în apă să fie aduși de valuri aproape de țărm, pentru a-i salva. Înregistrările audio din acea seară tragică au surprins dialogurile dramatice purtate de comandanții navelor cu cei din Port Control Constanța, marinarii cerând disperați ajutor. „La producerea acestui sinistru naval au concurat trei factori foarte importanţi: condiţiile hidro-meteorologice extreme - potrivit specialiştilor, o astfel de furtună are loc o dată la 12 ani -, indecizia comandanţilor celor două nave, corelată cu unele defecţiuni apărute la motoare şi vinciul de ancoră, şi, să fim realişti, dotarea tehnică din acea vreme, sub orice critică, a Grupului de Intervenţie şi Salvare Navală şi a celorlalte societăţi „specializate“ în astfel de intervenţii, lipsa de antrenament şi pregătire profesională, inexistenţa unui plan de intervenţie în asemenea cazuri. Dacă măcar unul dintre aceşti factori nu ar fi existat în ecuaţia accidentului, fie tragedia nu ar fi avut loc, fie proporţiile acesteia ar fi fost mult limitate şi nu ar fi existat atâtea pierderi umane. Sunt convins că Dumnezeu nu greşeşte, Natura este indiferentă, deci rămâne singurul vinovat... Omul!“, declara, în 2008, cunoscutul jurnalist de investigaţie Constantin Cumpănă, autorul cărții „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”, la data lansării volumului. Epavele celor două nave au ajuns din nou în atenția autorităților în 2009 și anul trecut. Asta după ce la suprafața apei au început să apară irizaţii de hidrocarburi. În tancurile navelor se aflau, în momentul naufragiului, 236 de tone de păcură şi 11 tone de motorină (nava "Paris"), respectiv 437 de tone de păcură, 40 de tone de ulei şi 17 tone de motorină (nava "You Xiu").