20 de case, la lumina lumânării

Peste 30 de familii dintr-un cartier mărginaş din localitatea Năvodari stau, de două nopţi, pe întuneric. „Noi suntem alimentaţi cu energie electrică dintr-un tablou electric amplasat în curtea lui Alexandru Moise. Luni seara, vecinul a umblat la tablou şi ne-a oprit curentul electric. Ne-a spus că s-a ars tabloul şi că nu îl mai porneşte pentru că-i este frică să nu-i ia foc casa”, a spus unul dintre locuitorii din cartierul respectiv, Ecaterina Coman. Revoltaţi, oamenii au sunat la Enel, însă, potrivit acestora, echipa Enel ar fi tăiat firele care porneau de la tabloul electric amplasat pe zidul casei lui Moise, alimentând restul cartierului. Prin urmare, oamenii au fost nevoiţi să stea, întreaga noapte, fără curent electric.

CONTRACTE DA, SERVICII BA „Mâncăm fasole ca să avem bani să ne putem plăti facturile şi am ajuns să stăm la lumina lumânării? Nu se poate aşa ceva. Avem contracte şi plătim factura, de ce nu contăm?”, s-a întrebat, revoltată, Aglae Dugheană. Din păcate, dimineaţa nu a adus veşti bune pentru oamenii lăsaţi pe întuneric. „Azi dimineaţă (10 ianuarie – n.r.) echipa Enel a venit din nou. Muncitorii au făcut o schiţă cu toţi abonaţii şi au plecat. Ne-au spus că se duc la director cu schiţa să vadă ce să facă în continuare”, a spus şi Vasile Amarande. Vecinul acuzat că ar fi umblat la tabloul electric, Alexandru Moise, a declarat că nu are nicio vină pentru incidentul de luni seară. „Nu am oprit eu curentul, pur şi simplu a luat foc tabloul. Echipa Enel a venit, a tăiat cablul şi urmează să remedieze situaţia. Eu le-am spus clar vecinilor să pună bani şi să caute o altă soluţie, pentru că eu nu mai sunt de acord să fie alimentaţi toţi de la tabloul meu. Nu vreau să mă trezesc că-mi ia foc casa”, a spus Alexandru Moise.

ÎN REPLICĂ Ca urmare a sesizărilor primite, o echipă a Enel Distribuţie Dobrogea a constatat o defecţiune a unui echipament amplasat în curtea abonatului Alexandru Moisa, care a refuzat să permită accesul echipelor la echipamentul defect, această acţiune afectând mai mulţi clienţi din zona respectivă. Pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, Enel Distribuţie Dobrogea a dispus preluarea acestora pe un generator, astfel încât consumatorii să fie cât mai puţin afectaţi, până la găsirea unei soluţii de alimentare permanentă.