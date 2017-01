20 de familii din Năvodari rămân fără casă. Ce spune Primăria!

20 de familii din Năvodari (cartierul Midia Sat), care și-au construit locuințe pe un teren ce nu le aparține, sunt în pragul disperării. Cu două luni înainte de venirea iernii, oamenii sunt aruncați în stradă de administrația locală, care a început să demoleze cocioabele ridicate abuziv. Disperați că vor fi nevoiți să doarmă sub cerul liber, mulți spun că Primăria face un mare abuz, pentru că, deși sunt conștienți că terenul nu este al lor, au muncit o viață pentru a ridica acele gospodării. „Ne rugăm de administrația locală de mai bine de 20 de ani să intrăm în legalitate, însă acum s-au trezit că trebuie să ne demoleze“, a declarat una dintre persoanele care ocupă abuziv un teren în zona Midia Năvodari. Ea și câțiva vecini au încercat de mai multe ori să îl înduplece pe primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, în speranța că acesta va renunța la planul de a demola barăcile. Ultima întâlnire a avut loc în vara acestui an, când oamenii au stat de vorbă cu edilul-șef al orașului. Discuțiile au fost în zadar însă. „Cei mai mulți dintre noi au cărat pământ pentru a stabiliza terenul. În urmă cu câțiva ani, Primăria ne spunea că pe acel teren nu se poate construi nimic, pentru că este mlăștinos. Acum trebuie să plecăm pentru că administrația are planuri cu acel teren“, a declarat Mariana Dudău, unul din locatarii cartierului Midia Sat. Cu toate acestea, ea și vecinii săi recunosc că nu au acte pe terenuri ori case și că stau acolo abuziv, însă spun că nu au altă soluție. Nu au bani pentru a se muta cu chirie și abia au cu ce să se întrețină. Într-o situație disperată se află și familia Mariana Anițan, care locuiește într-o baracă alături de concubinul său și șase copii, din cei 11 pe care cei doi îi au împreună. „Suntem opt persoane într-o baracă. Singurele surse de venit sunt alocațiile copiilor și mâncăm ceea ce plantăm în grădină. Ce facem noi în prag de iarnă? Unde ne ducem noi?“, a spus Anițan. Impresionată de situația familiei, Alina M., din Năvodari, a declarat pentru ziarul „Telegraf“ că Primăria ar fi trebuit să fie mai îngăduitoare cu Mariana Anițan și cei 11 copii ai ei. „Doi din cei 11 copii i-am luat la mine, mai mulți nu am cum. Trebuie să se găsească o soluție de compromis“, a spus Alina M.

LOTURI DE CASĂ PENTRU TINERI

Încolțit de oamenii cartierului Midia Sat, primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru a declarat, prin intermediul unui comunicat publicat pe Facebook, că cele 20 de familii au fost notificate de Primărie că încă de acum trei luni că locuințele vor fi demolate. „Primăria nu face decât să pună în aplicare o Hotărâre a Consiliului Local, emisă în această primăvară, care prevede că terenurile respective vor fi repartizate în special tinerilor, pentru construcția de case, în baza Legii nr. 15/2003. Avem 216 loturi pentru tineri, iar alte 40 vor fi concesionate. Există și un Plan Urbanistic Zonal în zona Midia Sat. Ce pot să fac eu în situația asta? Să încalc legea și să nu le mai acord tinerilor loturi de casă? Pot să spun că avem înregistrate la Primărie nu mai puțin de 1.000 de cereri pentru construcția de case. Îmi pare rău de situația lor, dar ei se pot prezenta la licitația pentru concesionarea celor 40 de loturi de teren“, a spus Chelaru. El a adăugat că, pentru familia cu 11 copii, Primăria va pune la dispoziție o cameră în căminul social.