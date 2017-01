20 de familii, la un pas de evacuarea din locuințe improvizate

Aproximativ 20 de familii din Năvodari (cartierul Midia Sat), care și-au construit locuințe pe un teren ce nu le aparține, sunt într-o situație disperată. Au fost notificate de Primărie că trebuie să demoleze barăcile în care locuiesc. Și asta pentru că autoritatea locală a lotizat terenurile pentru a le da tinerilor din Năvodari care vor să-și construiască o locuință. Fiind la numai câteva zile de a rămâne fără un acoperiș deasupra capului, cei mai mulți dintre cei în cauză au mers marți dimineață la Primărie, pentru a sta de vorbă cu edilul Florin Chelaru, în încercarea de a găsi o soluție. Oamenii s-au întâlnit cu acesta, însă părțile nu au ajuns la niciun rezultat. Ei trebuie să evacueze terenul ocupat ilegal până în 14 august.

Locuiesc fără forme legale pe un teren al Primăriei și sunt disperați că, în numai 30 de zile, trebuie să-și strângă calabalâcul și să plece unde văd cu ochii. Asta pare să fie soarta a 20 familii din zona Midia Sat Năvodari, care au intrat în panică după ce au primit notificări de la administrația locală ce îi obligă ca, până în 14 august, să evacueze cocioabele în care locuiesc de mai mulți ani, întrucât acestea urmează a fi demolate. Mariana Dudău, una dintre persoanele care ocupă abuziv un teren în zona Midia Năvodari, a povestit că nu are unde să se mute. Ea și câțiva vecini au încercat marți, 19 iulie, să îl înduplece pe primarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, în speranța că acesta va renunța planul de a demola barăcile. „Locuim în zona Midia Năvodari de 17 ani. Până în urmă cu cinci ani am avut contracte de închiriere, dar, fără nicio explicație, nu au mai fost prelungite. Cei mai mulți dintre noi nu avem unde să mergem. Acum e vară, putem să dormim precum boschetarii, sub cerul liber. Dar ce facem la toamnă? Dar la iarnă?“, a spus Mariana Dudău. Ea a declarat că, atunci când s-a mutat în zona cu pricina, terenul era o mlaștină. „Cei mai mulți dintre noi au cărat pământ pentru a stabiliza terenul. În urmă cu câțiva ani, Primăria ne spunea că pe acel teren nu se poate construi nimic, pentru că este mlăștinos. Acum vine și ne spune să plecăm pentru că administrația are planuri cu acel teren“, a declarat Mariana Dudău. Cu toate acestea, ea și vecinii săi recunosc că nu au acte pe terenuri ori case și că stau acolo abuziv, însă spun că nu au altă soluție. Nu au bani pentru a se muta cu chirie și abia au cu ce să se întrețină.

LOTURI DE CASĂ PENTRU TINERI

Într-o situație disperată se află și Viorel Constantin, care locuiește într-o baracă împreună cu soția sa și 10 copii, dintre care patru suferă de sindromul Down. „Am 11 guri de hrănit. Acum așteptăm al 11-lea copil. Singurele mele surse de venit sunt alocațiile copiilor și mâncăm ceea ce plantăm în grădină. Dacă Primăria mă dă afară de pe acel teren, unde mă duc eu cu familia mea?“, a spus Constantin. Oamenii s-au întâlnit cu primarul Florin Chelaru, iar discuția a fost una tranșantă, dar civilizată. Chiar dacă unele cazuri sunt impresionante, edilul Florin Chelaru a explicat faptul că nu are ce să le facă oamenilor, pentru că zona barăcilor improvizate, aflată în patrimoniul autorității locale, trebuie eliberată de sarcini deoarece terenurile au fost parcelate. „Există o hotărâre a Consiliului Local, emisă în această primăvară, care prevede că terenurile respective vor fi repartizate în special tinerilor, pentru construcția de case, în baza Legii nr. 15/2003. Avem 216 loturi pentru tineri, iar alte 40 vor fi concesionate. Există și un Plan Urbanistic Zonal în zona Midia sat. Ce pot să fac eu în situația asta? Să încalc legea și să nu le mai acord tinerilor loturi de casă? Pot să spun că avem înregistrate la Primărie nu mai puțin de 1.000 de cereri pentru construcția de case. Îmi pare rău de situația lor, dar ei se pot prezenta la licitația pentru concesionarea celor 40 de loturi de teren“, a spus Chelaru. El a adăugat că situația este oarecum diferită față de cum au prezentat-o cetățenii. „Sunt și oameni amărâți, dar unii au proprietăți în Năvodari și folosesc terenurile din Midia Sat pentru grădinărit. În plus, nu plătesc nimic pentru ele. Cert este că nu sunt terenurile mele și nu le iau pentru mine, ci le dau tinerilor“, a conchis Chelaru.

