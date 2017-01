20 de filme de animaţie, în cursa pentru o nominalizare la Oscar

”Deasupra tuturor”, ”Stă să plouă cu chiftele” şi ”Ponyo on the Cliff”, dar şi alte cinci pelicule europene, ca ”Panique au village”, fac parte din cele 20 de producţii înscrise în cursa nominalizărilor la Oscar pentru cel mai bun film de animaţie. Producţiile americane domină şi această ediţie, cu 12 filme prezente, printre care cele mai importante sunt ”Up”, ”O poveste de Crăciun”, ”Stă să plouă cu chiftele”, ”Epoca de gheaţă 3: Apariţia dinozaurilor”, ”Monştri contra extratereştri”, ”Coraline” şi ”The Fantastic Mr. Fox”. Europa este prezentă şi ea în această cursă, cu cinci pelicule, ”Panique au village” (Belgia/Franţa/Luxemburg), ”The Dolphin” (Italia), ”El lince perdido” (Spania, produs de Antonio Banderas), ”Planet 51” (Spania/Marea Britanie) şi ”Brendan and the Secret of Kells” (Franţa/Belgia/Irlanda).

Cea mai recentă peliculă semnată de maestrul japonez Hayao Miyazaki, ”Ponyo on the Cliff”, este un candidat serios, Asia fiind reprezentată în plus şi de ”Astro boy”. Australia este reprezentată de ”Mary & Max”, un film ale cărui personaje sunt mulaje din plastilină şi care a fost proiectat în deschiderea celei mai recente ediţii a Festivalului Sundance. Filmul a câştigat, împreună cu ”Coraline”, premiul întâi la Festivalul Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy. Din cele 20 de lungmetraje candidate, doar cinci vor fi incluse pe lista finală a nominalizărilor la premiul Oscar pentru cel mai bun film de animaţie. Nominalizările vor fi anunţate pe 2 februarie, iar gala premiilor Oscar va avea loc pe 7 martie, la Kodak Theatre din Los Angeles.