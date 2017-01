20 de mânji din Deltă, salvaţi de la abatorizare

În ciuda eforturilor asociaţiei de protecţie a animalelor Vier Pfoten România şi a presiunii mediatice, 38 de cai sălbatici din Deltă au luat ieri seară drumul abatorului, conform reprezentantului Vier Pfoten, Kuki Bărbuceanu. “Astăzi (ieri – n.r.) au sosit rezultatele analizelor de la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea, iar 38 de cai, 19 bolnavi de anemie infecţioasă ecvină, sunt trimişi la abator. Noi am încercat toată ziua să-l convingem pe cel care a cumpărat caii de la ţărani să ni-i vândă. Dar dacă cumpărătorul a dat 100 de lei per cal localnicilor, nouă ne-a cerut un preţ de 250 de lei per exemplar. Am reuşit totuşi să salvăm 20 de mânji care rămân în grija noastră, altfel fiind lăsaţi să moară după uciderea iepelor”, a declarat Kuki Bărbuceanu. El a adăugat că mai rămân în captivitate pe aria comunei tulcene C.A.Rosetti aproape 40 de cai. Condiţiile din ţarcurile în care sunt ţinuţi caii, despre care cei de la Vier Pfoten România spun că sunt sub orice critică, au fost confirmate şi de DSVSA Tulcea, care, într-un comunicat, a precizat că medicii veterinari prezenţi la faţa locului au constatat leziuni care au fost produse în timpul contenţiei animalelor, urmând ca cei vinovaţi să fie traşi la răspundere.

ABATORIZAREA CAILOR DIN DELTĂ CONTINUĂ. Dacă soarta cailor deja prinşi de localnici este sumbră, nici a celor care sunt liberi prin Pădurea Letea nu sună bine. Conform lui Kuki Bărbuceanu, acţiunile de capturare de către localnici a cailor sălbăticiţi pe care şi-i atribuie “recunoscândui-i” după semnele pe care le au, cum ar fi o crestătură pe ureche, vor continua şi săptămâna viitoare. “Mâine (astăzi - n.r.) mă întâlnesc cu prefectul judeţului Tulcea şi cu reprezentanţi ai autorităţilor locale pentru a îi convige să intervină şi să oprească abatorizarea cailor”, a precizat Bărbuceanu. Caii din Delta Dunării sunt singurii cai salbatici din Europa al căror număr este apreciat la 1.000 de către asociaţia Vier Pfoten România.