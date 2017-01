În pofida campaniilor derulate de inspectorii de muncă, dar şi a amenzilor usturătoare, multe firme constănţene nu ezită să folosească munca fără forme legale. După controalele derulate la societăţile din alimentaţia publică de pe litoral, săptămîna aceasta a venit rîndul unităţilor hoteliere din staţiunea Mamaia. Plecînd de la mai multe sesizări care arătau că în anumite hoteluri se munceşte cu oameni \"la negru\", reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa au descins la societatea \"Yourhotels Otopeni\", punctul de lucru \"Eurocaraiman\" din Mamaia. Controlul inopinat al inspectorilor a scos la iveală numeroase nereguli privind condiţiile de lucru, însă nu mică le-a fost surpriza cînd au descoperit 20 de muncitori fără forme legale de angajare. Prinşi cu mîţa-n sac, administratorii au invocat faptul că oamenii lucrau doar de cîteva zile, în speranţa că ar putea scăpa de sancţiuni. Deloc convinşi de explicaţie, inspectorii de muncă i-au acordat o amendă usturătoare. \"Am dat o amendă de 40.000 de lei pentru cei 20 de salariaţi, fără forme legale şi am sfătuit responsabilii hotelului Caraiman să treacă de urgenţă în legalitate. Aceasta este cea mai mare sancţiune pe linia relaţiilor de muncă în acest an, dar îi informăm pe angajatori că nu ne vom opri. În prezent, avem mai multe echipe care acţionează în toate staţiunile litorale\", a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu.