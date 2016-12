20 de posturi ocupate în unităţile sanitare Constanţa

Alegerea posturilor de medici rezidenţi în ultimul an şi medicilor specialişti, în urma concursului organizat de Ministerul Sănătăţii (MS) între 25 martie - 04 mai 2009, a ajuns la final. Astfel, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, au fost alese 20 de posturi de medici specialişti şi rezidenţi în unităţile sanitare din judeţ. Au fost vizate o serie de unităţi sanitare din judeţ: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, clinica chirurgie plastică - microchirugie reconstructivă, Unitatea de Primire a Urgenţelor, Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Spitalul Municipal Mangalia Mangalia, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol. Posturile alese de medicii rezidenţi în ultimul an sînt următoarele: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord, Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Spitalul de Ftiziologie Agigea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Spitalul de Ftiziologie Agigea, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa şi Spitalul Clinic de Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord. Potrivit DSPJ, posturile publicate la concurs şi rămase neocupate pot fi alese de candidaţii care au obţinut punctaj de promovare şi nu s-au clasificat în limita posturilor publicate pentru judeţul pentru care au candidat. În acest sens, MS va alcătui clasificări generale pentru fiecare specialitate în parte, separat pentru posturile de specialişti, rezidenţi ultimul an, respectiv medici medicină generală. Listele cuprinzînd posturile rămase neocupate, clasificarile generale, precum şi date privind organizarea redistribuirii vor fi afişate pe site-ul Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar www.perfmed.ro la data de 18 mai 2009.