20 de puncte de prim ajutor pe litoral

În acest sezon estival, asistenţa medicală de urgenţă va fi asigurată prin intermediul a 20 de puncte de prim ajutor, dotate şi utilate la standardele impuse de Ministerul Sănătăţii (MS). Cele mai multe puncte de prim ajutor vor fi amplasate în staţiunea Mamaia, respectiv şase corturi, două în Vama Veche, trei în Constanţa etc. “Vor fi corturi dotate cu ventilaţie corespunzătoare, cu o sursă de lumină, de apă. Bineînţeles, dotarea va fi una impusă de norme. Fiecare cadru medical va avea la îndemînă toate resursele necesare pentru acordarea primului ajutor. Va există un EKG, un defibrilator, dar şi alte aparate uzuale necesare stabilirii unui prim diagnostic pentru care să se poată interveni”, a declarat directorul general al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru. Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) Constanţa au primit o finanţare de la bugetul de stat de aproximativ 90.000 de lei, bani suficienţi pentru început, a mai declarat reprezentantul MS în teritoriu. Echipele de lucru vor fi alcătuite din medici de familie, dar şi alte cadre medicale care au calificare în medicina de urgenţă, cum ar fi medicii rezidenţi. Directorul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului (SAJ) Constanţa, dr. Vasile Popescu, declara, nu de mult, că în acest sezon estival are în plan organizarea unor cursuri speciale pentru medicii de familie care doresc să facă gărzi pe litoral, în staţiunile mari. „Şi sezonul trecut am avut medici de familie în Mamaia şi Neptun care au dat o mînă de ajutor, însă în acest sezon vrem să extindem activitatea. Ne-ar ajuta foarte mult. De exemplu, s-ar duce la cazurile de insolaţii, la faringite, la colici abdominale, vor merge la lucruri minore. Nu-i va obliga nimeni să meargă la urgenţele catalogate ca fiind majore”, este de părere directorul SAJ. Şi la Mangalia a existat, în sezonul trecut, un medic de familie care a dat o mînă de ajutor colegilor săi. În opinia sa, medicii de familie ar avea de cîştigat din trei puncte de vedere, în cazul în care ar accepta o colaborare cu SAJ. Este vorba despre contactul permanent cu medicina de urgenţă, cu care, este adevărat, se confruntă mai rar în cabinetele de medicină primară, despre un cîştig suplimentar, dar şi despre capacitatea de a putea răspunde la urgenţele survenite în orice perioadă a zilei, chiar la pacienţii de pe liste. Chiar şi cu ajutorul colegilor din medicina primară, directorul SAJ Constanţa recunoaşte că deficitul de medici nu este acoperit. “Dacă va fi cazul, vom apela şi la medicii din alte judeţe”, a mai spus dr. Ciobotaru.