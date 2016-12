20 de ţări şi-au ales reprezentanţii la Eurovision 2010

România îşi va alege, la finele acestei săptămâni, reprezentantul la Eurovision 2010. Selecţia naţională a competiţiei amintite va fi transmisă în direct, pe TVR 1, sâmbătă şi se va desfăşura la Circul Globus din Bucureşti. Spectacolul va fi prezentat de Valentina Pelinel şi Horia Brenciu, ajutaţi din camera verde de către Gianina Corondan. Invitaţi speciali la acest eveniment vor fi Olsen Brothers din Danemarca, câştigătorii concursului Eurovision, ediţia 2000, cu piesa „Fly on the Wings of Love”. Piesa câştigătoare va fi aleasă de specialişti şi de telespectatori, în proporţie de 50% televot şi 50% juriul de specialitate. În premiera pentru selecţiile Eurovision, pentru a se asigura o reprezentativitate naţională, TVR va organiza în acest an cinci jurii de specialitate: în Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara şi Craiova, formate exclusiv din specialişti (compozitori, muzicologi, interpreţi, textieri, realizatori sau producători de divertisment radio tv, regizori muzicali TV).

În context, 20 dintre ţările participante la Eurovision 2010 au ales, deja, atât interpreţii, cât şi piesele pe care le vor trimite la Oslo. Printre ele se numără gazda de anul acesta şi totodată, câştigătoarea Eurovision 2009 - Norvegia. Ţara lui Alexander Rybak va fi reprezentată la viitoarea ediţie a competiţiei de Didrik Solli-Tangen, cu melodia „My Heart Is Yours”. Spania va fi reprezentată la Oslo de Daniel Diges, cu piesa „Algo pequenito”, iar Franţa l-a ales pe Jessy Matador, cu cântecul „Allez! Ola! Ole!”. Câteva dintre ţările participante la Eurovision 2010 şi-au ales, deocamdată, doar interpreţii: Belgia - Tom Dice, Israel - Harel Skaat, Ucraina - Vasyl Lazarovich, Turcia - maNga, iar Serbia şi-a ales compozitorul - Goran Bregovic.