20% din achiziţiile publice vor fi realizate electronic, pînă la finele lui 2008

Toate instituţiile care folosesc bani publici vor fi obligate ca, pînă la finele acestui an, să realizeze 20% din achiziţii în sistem electronic, a declarat preşedintele Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (ASSI), Daniel Gruia. “La ora actuală, instituţiile publice realizează în sistem electronic sub 1% din achiziţiile publice“, a precizat Gruia. El consideră că procentul de 20% nu este greu de atins de instituţiile publice pentru că poate fi realizat printr-o singură achiziţie mare sau o sumă de achiziţii mai mici. “Este important ca achiziţia să se finalizeze electronic, restul procedurilor putîndu-se realiza în sistem clasic“, a precizat Gruia. Preşedintele ASSI consideră că una din cauzele neutilizării sistemului electronic de achiziţii publice este lipsa publicităţii pentru sistemele administrate de ASSI. “Cele trei sisteme pe care le administrăm www.e-licitatie.ro, www.e-guvernare.ro şi www.autorizatiiauto.ro nu sînt destul de cunoscute şi din această cauză nici nu sînt utilizate aşa cum ar trebui“, a precizat Gruia. Ofertanţii de produse şi servicii - firmele private - pot să îşi înregistreze gratuit în sistemul electronic pînă la 50% din achiziţii publice, peste acest nivel aplicîndu-se o taxă. Preşedintele ASSI a mai subliniat că, pînă la finele acestui an, se vor dezvolta pe acest sistem toate tipurile de licitaţii care pot fi implementate. “La ora actuală nu avem inclus sistemul dinamic de achiziţii şi nici licitaţia restrînsă, dar ambele tipuri vor fi introduse în acest an, prima pînă la finele lui 2008, iar cea de-a doua, în martie-aprilie“, a mai spus şeful ASSI. În prezent, prin sistemul electronic se pot realiza trei tipuri de licitaţii. Conform declaraţiei stabilite în Conferinţa Ministerială de la Manchester din noiembrie 2005, toate administraţiile publice europene trebuie să fie capabile să realizeze 20% din achiziţiile publice în sistem electronic pînă la finele lui 2008, iar pînă în 2010, la un nivel de 50%.